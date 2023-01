Il Messina Futsal ospita Augusta nella prima a Montepiselli - Tempostretto

La rinnovata palestra, già casa per gli allenamenti, sabato 7 gennaio vedrà il Messina Futsal giocare la prima partita ufficiale di campionato

MESSINA – La grande novità è rappresentata proprio dalla disponibilità dell’impianto di via Gelone, omologato pure per l’A2, che diventa, così, completamente la “casa” giallorossa. Infatti ospiterà la partita tra Messina Futsal e Megara Augusta, valida per la 13ª giornata, ultima d’andata, del campionato di serie B di calcio a 5.

“La società ha fatto enormi sacrifici per rifare il palazzetto – dichiara il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto -. Nella prima parte della stagione, ci siamo solamente allenati a Montepiselli, che diventerà adesso il nostro fortino per le gare interne. Il presidente Fabrizio Caratozzolo merita un grande plauso per la forza e l’abnegazione dimostrate durante i lavori; è stato presente a 360 gradi. Sarebbe bello coronare questo storico momento con un’importante vittoria”.

La presentazione della sfida

Il Messina Futsal è attualmente secondo in graduatoria con 24 punti all’attivo e già qualificato in Coppa Italia, manifestazione che avrà per protagoniste le migliori quattro squadre al “giro di boa”: “Era un obiettivo che ci eravamo prefissati – prosegue Pinizzotto – Alla fine dello scorso torneo, abbiamo lasciato lo zoccolo duro degli italiani, inserito due innesti importanti con gli stranieri, che ci hanno fatto ulteriormente alzare l’asticella delle ambizioni, e per finire è arrivato un giocatore di valore, che conoscevamo bene, come Nanni Piccolo”. Il tecnico Salvatore Battiato avrà a disposizione anche l’universale Andrea Consolo, reduce da infortunio muscolare. Il match, che inizierà alle ore 16, in contemporanea con tutti gli altri di questo turno, verrà arbitrato dai signori Sebastiano Monaco di Acireale e Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta (cronometrista Giovanni Conte di Catania).

Programma 13ª giornata

Mascalucia C5 – Città di Acri

Ecosistem Lamezia – Città di Palermo

Casali del Manco – Drago Acireale

Messina Futsal – Megara Augusta

Villaurea – Mirto

Arcobaleno Ispica – Real Termini

Classifica serie B girone H

Città di Palermo 27 punti

Messina Futsal e Ecosistem Lamezia 24 punti

Mascalucia C5 20 punti

Villaurea 17 punti

Megara Augusta 16 punti

Casali del Manco 15 punti

Mirto e Città di Acri 14 punti

Drago Acireale e Monreale 13 punti

Arcobaleno Ispica 5 punti

Real Termini 3 punti

Articoli correlati