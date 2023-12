Il Messina Futsal ospita il Bitonto, l'obiettivo e tornare a fare punti - Tempostretto

Il Messina Futsal dopo due sconfitte consecutive vuole muovere la classifica nonostante tre assenze importanti

MESSINA – Il campionato di serie A2 di calcio a 5 si prepara a vivere la volata del girone d’andata. Domani (sabato 2 dicembre, ndr) sono in programma le partite dell’8ª giornata ed il Messina Futsal ospiterà, al “PalaLaganà”, il Bitonto. Queste squadre occupano attualmente la sesta e settima posizione in graduatoria con i giallorossi a quota 10 punti, che precedono di due lunghezze i pugliesi.

I ragazzi allenati da Salvatore Battiato hanno lavorato con grande impegno durante la settimana per preparare, nel migliore dei modi, l’importante sfida. Sicuri assenti saranno lo squalificato argentino Marcio Garcia e gli infortunati Andrea Consolo e Federico Venuto. Si troveranno di fronte un avversario temibile, che può contare su organico completo, come conferma il recente pareggio per 3-3 ottenuto contro il quotato Mascalucia C5, nonostante diverse assenze.

Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 16 al PalaLaganà di Montepiselli, i signori Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia e Andrea Crescenzio di Aprilia (cronometrista Fabio Alfio Sfilio di Acireale).

Derby per la Giovanile

Impegno domenica 3 (alle ore 11) per l’Under 19 del Messina Futsal che disputerà il derby contro la Meriense. L’obiettivo dei giocatori guidati in panchina da Erminio Fazio è di cominciare a tradurre in risultati positivi i progressi tecnici palesati con il passare delle gare.

Programma e classifica Serie A2 girone D

Partite dell’ottava giornata: Audace Monopoli-New Taranto; Dream Team Palo del Colle-Aquile Molfetta; Gear Piazza Armerina-Ecosistem Lamezia; Mascalucia C5-Futsal Canicattì; Messina Futsal-Bitonto; Sammichele-Città di Palermo.

Classifica: New Taranto 19; Mascalucia C5 e Futsal Canicattì 16; Sammichele 15; Gear Piazza Armerina 12; Messina Futsal 10; Bitonto Futsal 8; Dream Team Palo del Colle 7; Ecosistem Lamezia 6; Audace Monopoli 5; Aquile Molfetta 4; Città di Palermo 2.

