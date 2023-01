Il Messina Futsal ospita il Villaurea, saltata la sfida contro l'Augusta - Tempostretto

Il Messina Futsal dopo quasi un mese di stop forzato tornerà in campo contro il Villaurea, nelle prossime settimane anche la Coppa Italia

MESSINA – È saltato definitivamente il recupero Messina Futsal – Megara Augusta per la rinuncia della società neroverde al campionato di serie B di calcio a 5, che ha comportato l’azzeramento di tutti i risultati degli incontri della compagine iblea con il conseguente cambiamento della graduatoria.

“Ci dispiace molto per l’Augusta, poiché non è bello dover rinunciare ad una categoria – ha commentato il presidente giallorosso Fabrizio Caratozzolo -. Questa decisione modificherà inevitabilmente la stagione dal punto di vista agonistico.

Per quanto ci riguarda, verrà prolungata ulteriormente la pausa e ci troveremo sabato a giocare dopo oltre un mese dall’ultima partita ufficiale, poiché abbiamo osservato il turno di riposo nella 1ª giornata di ritorno. Dovremo vedere, così, come approcceremo la gara ed i prossimi impegni. Ci attende – conclude Caratozzolo – una seconda parte di regular season diversa dalla prima e siamo chiamati a dare sempre il massimo”.

Messina Futsal torna in campo contro Villaurea

La squadra allenata da Salvatore Battiato, ferma da calendario dallo scorso 17 dicembre, ha continuato ad allenarsi per preparare nel migliore dei modi la sfida di sabato 21 gennaio contro il Villaurea, in programma nella palestra di Montepiselli. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 16, i signori Sebastiano Monaco e Fabio Alfio Sfilio di Catania (cronometrista Carmelo Caruso di Acireale).

A seguire gli incontri di Coppa Italia, il 25 gennaio, che vedranno protagoniste le prime quattro del girone d’andata tra cui c’è anche il Messina Futsal. La formazione giallorossa dovrebbe – si attende il comunicato ufficiale – sfidare Palermo in casa, dall’altra parte invece Lamezia, in casa, e Mascalucia in questo preliminare di Coppa.

Programma 15ª giornata:

Mirto C5-Casali del Manco;

Città di Palermo-Monreale;

Drago Acireale-Arcobaleno Ispica;

Messina Futsal-Villaurea;

Città di Acri-Ecosistem Lamezia.

Riposano: Mascalucia C5 e Real Termini.

Classifica (aggiornata senza Augusta)

Ecosistem Lamezia 27 punti

Mascalucia C5 26;

Messina Futsal e Città di Palermo 24;

Casali del Manco 18;

Villaurea 17;

Mirto C5 15;

Drago Acireale 13;

Monreale e Città di Acri 11;

Arcobaleno Ispica 8;

Real Termini 7.

Articoli correlati