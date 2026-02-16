Il Messina Futsal prende solo un punto contro il Regalbuto

Due volte avanti con le reti di Adamo e Dovara e due volte ripresi i giallorossi al PalaLaganà nella 15ª giornata di Serie A2

MESSINA – Secondo pareggio stagionale del Messina Futsal, che ha conquistato un punto nella sfida contro il Regalbuto, terminata 2 a 2 sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli. La partita, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, è subito equilibrata e tattica. La squadra del presidente Caratozzolo approccia bene passando in vantaggio due volte, ma entrambe le volte viene ripresa. In classifica si avvicina il Piazza Armerina, che supera Mazara, poteva sorpassare invece Marsala ma viene travolto in trasferta a Soverato. I giallorossi restano in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla coppia inseguitrice. Per la giovanile Under 19 vittoria (9-2) in casa dei coetanei dell’Holimpia Siracusa al termine di un confronto privo di particolari tatticismi.

Messina Futsal – Regalbuto 2-2

I giallorossi passano in vantaggio al 6’ grazie al gol di Antonio Adamo, che insacca il pallone con un preciso rasoterra. Gli ospiti rispondono impegnando con insidiosi tiri da fuori l’ottimo Daniele Dovara. Sull’altro fronte, il palo nega il raddoppio a Giuseppe Puglisi. Un minuto dopo, la staffilata di Lo Cicero vale il pareggio.

Nella ripresa, Dovara realizza dalla distanza la rete del momentaneo 2-1, ma, dopo alcune occasioni per parte, Capuano riequilibra definitivamente la situazione, andando a segno da posizione ravvicinata. Juan Cruz Caropi non riesce a finalizzare, nel finale, l’ultima occasione del match. In virtù di questo risultato e di quelli maturati sugli altri campi, il Messina Futsal è rimasto in testa al gruppo nel girone D con due lunghezze di vantaggio sulla coppia composta da Gear Piazza Armerina e Marsala 2012.

Risultati 15^ giornata Serie A2 (girone D): Roma 3Z History-Città di Acri 8-2; Junior Domitia-Eur 2-4; Messina Futsal-Regalbuto 2-2; Gear Piazza Armerina-Mazara 2020 2-0; Blingink Soverato-Marsala 2012 8-2.

Classifica: Messina Futsal 29; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 27; Eur 25; Mazara 2020 23; Blingink Soverato 22; Regalbuto 19; Roma 3Z History 15; Città di Acri 11; Junior Domitia 10.