Akademia Messina resta al palo, Freschi: “Buon approccio, poi loro hanno reagito”

Ancora senza punti in classifica nella pool promozione con un livello altissimo. Nella sconfitta con Brescia si rivede Viscioni che fa registrare 18 punti

MESSINA – Gruppo Formula 3 cede in casa la terza partita consecutiva in Pool Promozione, terza sfida della seconda fase senza aggiungere punti in classifica, dall’altra parte della rete però c’era Brescia che, grazie ai tre punti ottenuti al PalaRescifina, balza al comando in solitaria della classifica. Rinviata ai prossimi giorni, per la finale di Coppa Italia, la sfida tra Costa Volpino e Talmassons che con una vittoria piena possono agganciare in vetta Brescia.

Venendo invece al fondo della classifica troviamo Akademia Sant’Anna che resta ferma e inchiodata ai cinque punti che si è portata dietro dalla prima fase. Le difficoltà contro squadre più tecniche e organizzate sono evidenti, ma questa volta le peloritane hanno approcciato alla grande la partita, rimontando e vincendo il primo parziale. Guardando alle singole, tutte in campo agli ordini di mister Freschi, in doppia cifra la solita Zojzi, 14 punti, ma anche Viscioni che chiude a 18 ed è la top scorer di Messina dopo l’ultima trasferta in cui non aveva calcato il taraflex.

Le dichiarazioni post gara

Coach Matteo Freschi al termine del match: ”Ci eravamo dati come obiettivo quello di entrare in campo con tanta aggressività contro una squadra forte e le ragazze sono riuscite a farlo, soprattutto anche sotto gli aspetti tecnici e tattici. All’inizio abbiamo pagato un po’, poi abbiamo preso ritmo e le abbiamo messe in difficoltà. Dopo il primo set ci aspettavamo una reazione avversaria; noi per tenere quel livello dobbiamo spingere al massimo e per questo, chiaramente, c’è bisogno dell’aiuto di tutti”.

Giulia Felappi (Gruppo Formula 3 Messina) in campo nel ruolo di opposto: “Sono un po’ amareggiata perché quando tieni il ritmo di una squadra come Brescia ti viene molta fame. Nel primo set abbiamo fatto un gran lavoro, poi ovviamente anche loro hanno cambiato e non siamo riuscite ad adattarci. Però, sono contenta perché siamo partite grintose, facendo quello che dovevamo fare e i risultati sono arrivati. Poi, ovviamente nel corso della partita non è sempre facile tenere testa e la differenza sta nei dettagli”.

I risultati della 3ª giornata

Roma – Busto Arsizio 3-2

Messina – Brescia 1-3

Costa Volpino – Talmassons (in programma il 25 febbraio)

Padova – Melendugno 3-1

Fasano – Trentino 3-1

La classifica della Pool Promozione

Brescia 24 (8)

Costa Volpino* 21 punti (7 vittorie)

Talmassons* 21 (7)

Roma 19 (6)

Padova 18 (6)

Fasano 15 (6)

Trentino 14 (5)

Melendugno 13 (4)

Busto Arsizio 12 (3)

Messina 5 (2)

*una partita in meno