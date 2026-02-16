 Segue farmacista fino a casa e tenta di rapinargli l'incasso, arrestato 38enne

Redazione

lunedì 16 Febbraio 2026 - 11:00

Fermato da un passante e dai poliziotti, intervenuti su segnalazione al 112

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un trentottenne messinese colto nella flagranza del reato di tentata rapina commessa in centro città ai danni di un farmacista che, dopo il turno di lavoro, stava facendo rientro a casa.

I fatti risalgono alla sera di domenica 8 febbraio, quando i poliziotti dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Messina sono intervenuti su segnalazione al Numero Unico di Emergenza “1 1 2”.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe pedinato la vittima fin dentro l’androne di un palazzo, aggredendola alle spalle nel tentativo di strapparle il borsello con l’incasso della giornata, ammontante a circa duemila euro.

Il provvidenziale intervento di un passante e il successivo rapido intervento dei poliziotti delle Volanti hanno evitato il peggio: gli agenti hanno bloccato il malvivente sul posto, mentre il farmacista presentava ancora segni di percosse sul collo.

Arrestato in flagranza di reato, l’uomo è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa della convalida dinanzi al giudice.

