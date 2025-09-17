 Il Messina Futsal prepara l'esordio stagione in Coppa Divisione

Simone Milioti

mercoledì 17 Settembre 2025 - 17:30

Sabato 20 settembre, in casa al PalaLaganà, la sfida tra i giallorossi del presidente Caratozzolo e i campioni d'Italia della Meta Catania

MESSINA – Si avvicina a grandi passi l’atteso esordio ufficiale del Messina Futsal, che affronterà sabato pomeriggio (20 settembre, ndr), sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, i campioni d’Italia della Meta Catania nel turno di apertura di Coppa Divisione. Appuntamento, quindi, di assoluto prestigio per la società giallorossa, che prepara il terzo campionato consecutivo di serie A2 di calcio a 5.

La compagine cara al presidente Fabrizio Caratozzolo si sta allenando, da diverse settimane, a ranghi completi e con massimale impegno sia dal punto di vista atletico che tattico per vivere una stagione importante.

Il Messina Futsal sta sviluppando, intanto, un programma mirato di allenamenti congiunti. Sono stati già svolti quelli con Vigor Itala e Reghion C5, compagini militanti in C1, mentre seguiranno quelli con: Futsal Canicattì (mercoledì 17, A2 Élite) e Nausica C5 (2 ottobre, serie B).

Fiorenza: “Sarà un torneo difficile e avvincente”

“I ragazzi hanno dimostrato, fin dai primi giorni, di avere molta voglia di giocare e fare bene – ha dichiarato il tecnico Giuseppe Fiorenza -. Ci attende un torneo difficile ed avvincente. Il girone è a dieci squadre e, quindi, particolarmente corto. Per questo motivo, saranno poche possibilità di perdere per strada punti. Le nostre avversarie sono tutte attrezzate ed hanno esperienza nella categoria. Saranno fondamentali i valori che riusciremo ad esprimere in campo, frutto al lavoro quotidiano”.

