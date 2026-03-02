Il Messina Futsal pronto a scendere in campo nella finale di Coppa Italia girone D

Martedì alle ore 19 al PalaLaganà di Montepiselli l'atto conclusivo contro Mazara per qualificarsi alla final four di Ancona

MESSINA – Il Messina Futsal sta vivendo la settimana, fin qui, più importante della stagione. La squadra giallorossa affronterà domani (martedì 3 marzo, ndr) il Mazara 2020 nella finale di Coppa Italia – girone D – di Serie A2 di calcio a 5, che metterà in palio, sul parquet del “PalaLaganà”, con inizio alle ore 19,00, il prestigioso “pass” per la Final Four di Ancona del 20 e 21 marzo. Sabato 7 è in programma, invece, sempre nell’impianto di Montepiselli, il big match contro la Gear Piazza Armerina, valido per la penultima giornata della regular season, il cui esito potrebbe indirizzare la conquista dell’agognata promozione diretta. La squadra Under 19 invece nel fine settimana si è imposta in casa sull’Arcobaleno Ispica per 5-2 nel torneo nazionale di categoria.

Coach Fiorenza: “Vicini due traguardi storici”

“Vediamo vicini due traguardi importantissimi per giocatori ed allenatore e storici per il club – dichiara il tecnico Giuseppe Fiorenza -. Abbiamo la possibilità di accedere alla Final Four e di vincere il campionato di A2. Attualmente abbiamo raccolto il massimo e siamo pronti a giocarci tutto. Cercheremo di rendere straordinario il percorso fatto, andando ben oltre le aspettative e le ambizioni che avevamo la scorsa estate. Il merito di ciò è del lavoro portato avanti con i ragazzi, a piccoli ma costanti passi in un ambiente ideale. Siamo rimasti sempre sul pezzo, senza risparmiarci e facendo i necessari sacrifici per superare gli ostacoli. Adesso testa ad una gara alla volta, a partire da quella contro il Mazara 2020, poi da mercoledì mattina ci concentreremo sulla Gear Piazza Armerina”.