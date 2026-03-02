Città Metropolitana di Messina, si è insediato il vicesindaco Flavio Santoro

Il consigliere comunale di Naso guiderà Palazzo dei Leoni fino alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio 2026

MESSINA – Si è insediato a Palazzo dei Leoni il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, che guiderà la Città Metropolitana di Messina fino alla scadenza delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Era stato nominato dal dimissionario sindaco metropolitano Federico Basile.



Santoro, già consigliere metropolitano e consigliere comunale di Naso, assume quindi le funzioni del sindaco metropolitano dimissionario, garantendo il regolare funzionamento e l’efficienza dell’Ente.

Alla cerimonia è seguito un primo incontro con i vertici tecnico-amministrativi, durante il quale è stata illustrata la struttura dirigenziale ed è stato delineato un quadro sintetico degli impegni che attendono l’ex Provincia nei prossimi mesi.



Hanno preso parte alla riunione il segretario generale Rossana Carrubba, il responsabile del Gabinetto Istituzionale Gaetano Maggioloti, i dirigenti Anna Maria Tripodo, Biagio Privitera, Giovanni Lentini, Daniela Lombardo e Giorgio La Malfa, insieme ai funzionari Rosario Bonanno, Domenico Calarco e Giacomo Russo.



Il confronto ha rappresentato un significativo momento di conoscenza e raccordo operativo, finalizzato a garantire un ordinato ed efficace prosieguo dell’attività amministrativa.



“Rivolgo un sincero ringraziamento al segretario generale, ai dirigenti e a tutto il personale dell’Ente per la disponibilità dimostrata – ha dichiarato Flavio Santoro –. In questa fase assicurerò il massimo impegno nel segno della continuità amministrativa, promuovendo un metodo di lavoro fondato sul confronto e su una piena sinergia operativa, affinché la Città Metropolitana di Messina possa affrontare con equilibrio e responsabilità le sfide che attendono il territorio”.