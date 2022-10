Il Messina Futsal pronto all'esordio, ingaggiato il brasiliano Everton Guarnieri - Tempostretto

Il Messina Futsal comincia il campionato contro il Villaurea, sfida in programma domani ore 15

MESSINA – Il Messina Futsal esordirà domani (sabato 8 ottobre, ndr) nel campionato di serie B di calcio a 5 2022/2023. Dopo aver saltato la giornata d’apertura, osservando il turno di riposo previsto dal calendario, la squadra giallorossa affronterà, al “Pala Don Bosco” di Palermo (inizio ore 15), il Villaurea, che ha pareggiato 3-3 in casa del Megara Augusta.

Si tratta di un avversario ostico, che, nonostante sia una matricola, esprime un gioco di qualità ed efficace con tanti giovani di ottimo livello, come conferma il prestigioso titolo di “campioni d’Italia U19”, vinto nella passata annata. I peloritani puntano a cominciare il torneo con un risultato positivo per acquisire subito entusiasmo dopo le due partite di Coppa della Divisione. Il tecnico Sergio Carnazza potrà impiegare tutti i giocatori attualmente a sua disposizione, potendo, quindi, optare per le soluzioni tattiche che ritiene più opportune. Arbitreranno il match i signori Marco Amatucci di Milano e Alessandro Mella di Roma 1 (cronometrista Sebastian Coletta di Trapani).

Ultimi movimenti di mercato

Il club dello Stretto ufficializza, intanto, con grande orgoglio il tesseramento del portiere Salvatore Battiato, atleta carismatico, esperto e di elevato livello umano, che, dopo un periodo di stop agonistico, ha deciso di rimettersi in gioco, difendendo i pali del Messina Futsal. Nella sua carriera, brillano le eccellenti stagioni vissute con la maglia dello Sporting Peloro Messina, che lo hanno visto a lungo tra i migliori interpreti siciliani del ruolo.

Colpo a sensazione del Messina Futsal, che si è assicurato le prestazioni sportive del brasiliano Everton Guarnieri. Il laterale (classe ‘90) è un calcettista di elevata qualità, come conferma la brillante carriera, che lo ha visto realizzare in Italia più di 200 gol con le maglie di: Marcianise, Cus Ancona, Atletico Arzignano, Leonardo, Sporting Altamarca, tutte in serie A2, e Polisportiva Futura, tra B e A2. Importanti pure le esperienze maturate in Patria con: Guarani de Camargo, PF City Futsal, APF Agrolavoura e FXF Futsal.

Le prime parole di Everton Guarnieri

“Sono molto motivato di iniziare questa nuova avventura con il Messina Futsal. Dopo una lunga conversazione con il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, che mi ha illustrato il progetto della società, ho accettato la proposta con entusiasmo e spero che possiamo raggiungere insieme gli obiettivi prefissati in questa stagione e nel futuro”. Quali le tue peculiarità tecniche? “Sono un giocatore con caratteristiche offensive, ma aiuto nella fase difensiva, tanto che posso essere considerato anche un universale”.

“Ci tenevo particolarmente a chiudere la trattativa con Everton Guarnieri, poiché è un elemento di categoria superiore – dichiara Pinizzotto – era in cima alla lista dei rinforzi, formulata, in estate, dalla dirigenza per dare un qualcosa in più all’organico. Si tratta di un atleta esperto, che ha fiuto del gol ed ama mettersi sempre a disposizione dell’allenatore. Lo considero un lusso per la B”.