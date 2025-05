Il Messina Futsal riparte dalla conferma del tecnico Giuseppe Fiorenza

L'allenatore tra i protagonisti della salvezza passando dai playout resta alla guida tecnica del club giallorosso: "Il Messina Futsal è pronto e lo sono pure io"

MESSINA – Il Messina Futsal, dopo aver ottenuto la salvezza con una spettacolare rimonta ai danni dello Sporting Hornets Roma, ripartirà dalla serie A2 di calcio a 5 maschile e ripartirà, è l’ultima in casa giallorossa, dal tecnico Giuseppe Fiorenza. Prima importante conferma dunque per il club del presidente Fabrizio Caratozzolo che si è subito attivato per programmare, nel migliore dei modi, il proprio futuro sportivo, raggiungendo l’accordo con l’allenatore subentrato a stagione in corso, che è stato tra gli artefici della permanenza nella prestigiosa categoria nazionale del futsal.

“Ho accettato con grande entusiasmo la proposta pervenutami dalla società – dichiara mister Fiorenza -. La fiducia di affidarmi il progetto tecnico mi rende orgoglioso. Con i dirigenti abbiamo condiviso le linee guida della nuova stagione ed iniziato a tracciare il percorso, inquadrando gli obiettivi da centrare. Il Messina Futsal è pronto e lo sono pure io. Adesso cercheremo di completare staff e roster per crescere e competere per posizioni di classifica più meritevoli”.

Cosa ti è rimasto dello scorso torneo? “Non è stato facile subentrare in corsa, abbiamo incontrato tante difficoltà e, fino a febbraio, siamo stati un cantiere aperto. La cavalcata delle ultime cinque giornate della regular season e lo spareggio hanno sicuramente messo in luce la bontà del lavoro fatto, che adesso deve trovare la necessaria continuità. Ripartiamo – conclude Fiorenza – dalla determinazione del playout, dall’entusiasmo del risultato ottenuto e dall’affetto dei tifosi”.

