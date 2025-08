Il Messina Futsal ritrova Mendez e ingaggia Renan Beluco

La società giallorossa ha anche confermato il laterale Cucinotta, il pivot Adamo e il portiere Colucci

MESSINA – Continua a prendere forma la formazione peloritana che disputerà il prossimo campionato di serie A2 di calcio a 5. Ritorno eccellente in casa Messina Futsal con la società del presidente Caratozzolo che ha raggiunto l’accordo con il pivot Lautaro Mendez (classe ‘94), conosciuto con il soprannome di “El Flaco”. Il giocatore argentino è già stato protagonista di un’ottima stagione in giallorosso, quella 2023/2024, nella quale realizzò 28 gol in 24 partite disputate. Dal punto di vista tecnico, abbina forza fisica, con il suo 1,88 di altezza, e qualità, grazie ad un “educato” piede sinistro; doti preziose nel campionato serie A2.

Mendez è cresciuto nell’Independiente per poi passare al Boca Juniors, con cui ha disputato la Copa Libertadores ed ottenuto la convocazione nella nazionale Under 20 Albiceleste. Nel 2018 il trasferimento all’Hebraica e successivamente a Secla e Gimnasia y Esgrima La Plata. In Italia, ha vestito le maglie del Prato C5 e dell’Atesina prima della positiva esperienza vissuta in riva allo Stretto. La scorsa stagione Audace Monopoli e Lazio.

“Ci tento a ringraziare la dirigenza del Messina Futsal per questa opportunità – dichiara Mendez -. Sono felice di tornare in una città dove mi sono trovato bene e di poter lavorare con mister Fiorenza, un allenatore apprezzato e stimato nel mondo del calcio a 5. In più, ritroverò diversi compagni e tante persone conosciute, alle quali sono legato affettivamente. L’ambientamento sarà, quindi, immediato”. Qual è l’obiettivo del club? “Gli arrivi Cruz e Beluco alzeranno il livello qualitativo dell’organico. Se daremo il massimo, a partire dalla preparazione, potremo toglierci belle soddisfazioni in un campionato tradizionalmente ostico per tutti”.

Ingaggiato l’italo-brasiliano Renan Beluco

Il Messina Futsal rinforza l’organico con l’arrivo di Renan Beluco. L’italo-brasiliano (classe 1998) è un laterale offensivo, che ha vestito le maglie di: AP, D&G Ascoli, Hellas Verona e Prato. Nell’ultima stagione, ottimo è stato il suo rendimento nella Virtus Libera Isola d’Ischia in B, impreziosito da 24 gol. Si tratta di un calcettista che abbina talento e fisicità, in grado di fornire un prezioso apporto in fase realizzativa. Qualità ideali per la formazione giallorossa, che si prepara a disputare il terzo consecutivo campionato nazionale di serie A2.

Confermati Cucinotta, Adamo, Colucci

Il Messina Futsal ufficializza le conferme del laterale Andrea Cucinotta, del pivot Antonio Adamo

e del portiere Manuel Colucci per il prossimo campionato di serie A2 di calcio a 5. Si tratta di

giocatori che hanno già dimostrato le loro qualità nell’impegnativa categoria nazionale, ma con

importanti margini di miglioramento.