Il Messina Futsal saluta il tecnico Marcelo Mittelman - Tempostretto

L'allenatore argentino era arrivato a stagione in corso, dopo la mancata promozione in Serie A di comune accordo con la società le strade si separeranno

MESSINA – È ormai deciso, il tecnico argentino Marcelo Mittelman non siederà sulla panchina del Messina Futsal nella stagione agonistica 2023/24. Terminato il campionato nazionale di serie B con il quarto posto nella regular season e la qualificazione alla semifinale playoff, nella quale i giallorossi sono stati eliminati dalla Virtus Libera Isola d’Ischia, l’allenatore e la dirigenza si sono incontrati per fare il punto della situazione e hanno deciso di intraprendere strade diverse.

“Ringraziamo Marcelo per l’impegno e la grande professionalità profusi in questi mesi trascorsi nella città dello Stretto – dichiarano il presidente Fabrizio Caratozzolo e il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto -, che hanno accresciuto in noi stima ed affetto nei suoi confronti. Abbiamo optato di dividere i percorsi sportivi nella convinzione che faremo sempre reciprocamente il tifo”.

