Il Messina Futsal sfida in casa il Monopoli

Partita in programma alle ore 16 al PalaLaganà, il presidente Caratozzolo alla vigilia: "Sfida importante contro un avversario forte"

MESSINA – Il Messina Futsal disputerà questo pomeriggio la seconda partita consecutiva in casa. Nella 7ª giornata di ritorno di serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa ospiterà, al “PalaLaganà” (ore 16), l’Audace Monopoli. Il tecnico Giuseppe Fiorenza dovrà fare a meno dello squalificato centrale Giuseppe Puglisi. Arbitreranno il match i signori Domenico Saccà di Reggio Calabria e Giuseppe Suriano di Vibo Valentia (cronometrista Maurizio Barcio di Cosenza). La giovanile tornerà, invece, a giocare in trasferta l’Under 19, che sarà impegnata domenica 2 con inizio alle ore 12 sul campo dell’Arcobaleno Ispica nel suo campionato nazionale.

Caratozzolo: “Viviamo stagione complicata”

“La gara contro l’Audace Monopoli rappresenta un’ulteriore chance nella rincorsa alla salvezza – ha dichiarato, in settimana, il presidente Fabrizio Caratozzolo – È una sfida importantissima nella quale affronteremo un’avversaria forte, che occupa meritatamente le posizioni di vertice. Stiamo vivendo una stagione abbastanza particolare e complicata, tra infortuni ed assenze per vari motivi. Puntavamo ad un torneo tranquillo e ci ritroviamo a dover inseguire la permanenza nella categoria. I ragazzi si stanno allenando con grande impegno per centrare l’obiettivo e daranno tutto su ogni pallone, ma occorrerà anche quel pizzico di fortuna, che, fin qui, è mancata”.

