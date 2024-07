Il Messina Futsal si aggiudica le prestazioni di Matias Sanz

La formazione giallorossa prepara la prossima Serie A2 di calcio a 5 e come primo colpo di mercato ingaggia il pivot argentino

MESSINA – Il Messina Futsal ha messo a segno il primo colpo di mercato in vista campionato di serie A2 di calcio a 5, assicurandosi prestazioni e reti del pivot argentino Matias Nicolas Sanz. Il club del presidente Caratozzolo lo scorso anno ha vissuto la sua prima stagione in serie A e ha ottenuto l’accesso ai playout, dove poi ha conquistato la salvezza, solo all’ultima di stagione regolare. Confermato il tecnico Salvatore Battiato la dirigenza ha adesso cominciato a costruire la squadra in vista della prossima stagione e ha iniziato da un calcettista straniero.

Classe 1993, Sanz vanta un eccellente curriculum sportivo. Dopo aver giocato in patria per sei stagioni con l’Estrella De Maldonado, Sanz è arrivato in Italia nel 2021, militando in A2 prima nel Bernalda e poi nella Pirossigeno Cosenza. Proprio in Calabria, è stato protagonista della promozione in A della squadra silana, mettendo a segno ben 41 gol. Dopo il ritorno in Argentina, ha deciso adesso di vestire la maglia giallorossa dei peloritani. L’importante operazione è stata condotta dal direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, che ha consegnato, così, un calcettista esperto e che vede bene la porta al confermato tecnico Salvatore Battiato.

Le prime parole di Sanz

“Ho accettato con grande entusiasmo la proposta del Messina perché mi piace il progetto che mi è stato prospettato. Si tratta di un club che vuole crescere nel futsal – dichiara Sanz – Mi auguro di vivere con i nuovi compagni una bella stagione, ma sono consapevole che dovremo lottare per centrare gli obiettivi prefissati. Sarà fondamentale lavorare da squadra, aiutarci in ogni azione. Se lo faremo tutto diventerà più facile”. Terza esperienza in una società del Sud, come mai? “Mi piace il calore della gente, mi sento a casa. So che in Sicilia l’accoglienza sarà ideale e non vedo l’ora di cominciare questa nuova affascinante esperienza”.

Articoli correlati