Il Messina Futsal conferma il tecnico Battiato

Serie A2 - Dopo la meritata salvezza, il club messinese riparte dalla conferma dell'allenatore

MESSINA – Il Messina Futsal conferma il tecnico Salvatore Battiato sulla panchina della squadra che

disputerà il prossimo campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5.

Il presidente Caratozzolo: “Decisione logica e condivisa”

“Battiato è parte integrante del progetto – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo. Insieme ai giocatori e alla dirigenza, ha dato il massimo per centrare la salvezza nel primo anno del club in A2. Apprezzandone le qualità sia professionali che umane, la nostra decisione è stata logica e condivisa. Abbiamo raggiunto l’accordo immediatamente, sancendolo con una stretta di mano”.

Il tecnico Battiato: “Ci sono i presupposti per migliorare”

Soddisfatto Battiato: “Ringrazio la società, il presidente Caratozzolo, il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto e tutti i dirigenti, per la fiducia riposta nuovamente in me. Ciò rappresenta personalmente motivo di orgoglio. Non vedo l’ora di ricominciare sul campo, poiché ci sono i presupposti per migliorare quanto fatto fin qui. L’obiettivo è gettare solide basi per il futuro, che deve passare dalla valorizzazione dei giocatori locali. Dovremo lavorare tanto, ma ciò è stimolante”.

Per Battiato sarà la terza stagione in giallorosso, dopo le precedenti in B e A2.

