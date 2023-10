Il Messina Futsal subisce la prima sconfitta contro il Mascalucia - Tempostretto

Primo ko in campionato (3-5) contro la capolista Mascalucia che prosegue a punteggio pieno. Di Mendez (doppietta) e Marcio Garcia le tre reti del Messina Futsal

MESSINA – Il Messina Futsal combatte ma non evita la prima sconfitta nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Nella terza giornata di campionato i giallorossi hanno ceduto in casa sul parquet del PalaLaganà per 5-3 contro la capolista Mascalucia.

Una buona prestazione non è bastata ai giallorossi, privi dello squalificato Nanni Piccolo e con il pivot Giuseppe Coppolino non impiegabile, le reti di Marcio Garcia e di Mendez (doppietta) comunque mantengono in partita, praticamente fino a pochi secondi dalla sirena, la formazione del presidente Caratozzolo.

Messina Futsal – Mascalucia 3-5

Gli etnei partono con il piede pigiato sull’acceleratore e vanno subito a bersaglio con la doppietta di Nicolosi. Al 12′ il diagonale di Lautaro Mendez si infrange sul palo e, pochi istanti dopo, Marcio Garcia dimezza le distanze su punizione. Trascorrono una manciata di secondi e ancora Mendez, di sinistro, realizza la rete del momentaneo 2-2. Nel finale di frazione, l’autorete di Andrea Cucinotta, sugli sviluppi di una rimessa laterale, riporta, però, avanti gli ospiti.

La ripresa è tattica e avara di emozioni, se si esclude una conclusione in scivolata di Emanuele Fichera, deviata d’istinto dal portiere. Al 12′ Nicolosi cala il poker, insaccando il pallone di destro. Un minuto dopo, Mendez segna di precisione il 3-4, ma, a tempo quasi scaduto, il Mascalucia C5 chiude i conti in contropiede.

Risultati e classifica serie A2 girone D

Risultati serie A2 (girone D): Messina Futsal-Mascalucia C5 3-5; Bitonto Futsal-New Taranto 4-7; Città di Palermo-Futsal Canicattì 2-6; Sammichele-Dream Team Palo del Colle 3-2; Gear Piazza Armerina-Audace Monopoli 9-5; Ecosistem Lamezia-Aquile Molfetta 4-1.

Classifica: Futsal Canicattì, Mascalucia C5 e New Taranto 9; Gear Piazza Armerina e Sammichele 6; Messina Futsal 4; Dream Team Palo del Colle, Ecosistem Lamezia, Bitonto Futsal 3; Audace Monopoli 1; Aquile Molfetta e Città di Palermo 0.

