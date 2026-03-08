Il Messina Futsal vince lo scontro diretto, Piazza Armerina stesa in rimonta

Prova di forza giallorossa al PalaLaganà (6-2), Marsala vince e il campionato è ancora aperto. La promozione diretta passa dall'ultimo turno in trasferta a Mazara del Vallo

MESSINA – Poteva essere la partita della festa con la matematica promozione nella categoria superiore ma il Messina Futsal, nonostante abbia stravinto sul parquet del PalaLaganà, dovrà attendere settimana prossima l’ultimo turno di stagione regolare. La sfida tra la capolista e una delle due vice capoliste Piazza Armerina si è conclusa per 6-2. Tra le file dei peloritani mancava il capitano Nanni Piccolo, ma uno splendido Cruz Caropi in attacco e Santo Dovara tra i pali hanno fatto sembrare tutto facile.

In classifica come detto Piazza Armerina seguiva a meno due punti e con la sconfitta subita in riva allo Stretto non potrà raggiungere i giallorossi nell’ultima giornata. Unica squadra che può ancora separare il Messina Futsal dalla prima posizione in classifica che significherebbe promozione diretta, è il Marsala. L’altra formazione siciliana ha vinto per 4-7 in casa dell’Eur Roma. A fine primo tempo le due squadre stavano in parità 3-3, mentre Messina vinceva 3-1, con questa combinazione di risultati i giallorossi del presidente Caratozzolo erano virtualmente promossi. Settimana prossima Marsala se la vedrà con Regalbuto, mentre Messina viaggerà fino a Mazara dove incontrerà lo stesso avversario battuto settimana scorsa in finale di Coppa Italia girone D. Serve un’ultima vittoria, o sperare che Marsala non vinca, per fare la storia del futsal messinese.

Messina Futsal – Gear Piazza Armerina 6-2

Inizia male il quintetto giallorosso che al 3′ concede una punizione dal limite dell’area. Castrogiovanni tira rasoterra, Dovara tra i pali non è attento e gli ospiti passano in vantaggio. Aumenta la pressione la squadra di coach Fiorenza che trova il pari con Puglisi qualche minuto dopo. Sull’1-1 e con dieci minuti ancora da giocare il Messina Futsal ha già commesso il quinto fallo, al sesto Fabinho si presenta davanti a Dovara per calciare il tiro libero, il portiere peloritano gli nega la gioia del gol e come da legge del calcio, gol sbagliato gol subito, dall’altra parte splendida azione di Saccone che porta i suoi avanti. Nel finale di primo tempo Cruz Caropi pressa, recupera palla e fa 3-1, Guimeres ha una chance ancora su tiro libero, ma Dovara ancora una volta si supera.

Si riparte nel secondo tempo con Messina che cala il poker, ancora splendido Cruz Caropi che si destreggia nello stretto e supera il portiere avversario sotto le gambe, la reazione degli ospiti è bloccata da Dovara che salva, qualche minuto dopo al 6′ però solo applausi per Fabinho che segna in rovesciata e dimezza lo svantaggio (4-2). Ancora Fabinho impegna Dovara, poi arriva il time out di Piazza Armerina e al rientro, quando mancano sette minuti, gli ospiti giocano con il quinto di movimento. Assedio alla porta di Dovara che nega la gioia del gol a Zapella e poco dopo Medeiros spacca la traversa. Messina aspetta e nel finale le occasioni arrivano, al 19′ Cruz Caropi recupera palla alta e va a segnare senza portiere, nel minuto finale para Dovara una debole conclusione ospite e rilancia con le mani, bravo Cruz Caropi a stopparla e poi facile insaccarla per il 6 a 2 finale.