 Il Messina ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D

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Simone Milioti

Il Messina ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D

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venerdì 03 Luglio 2026 - 11:40

La documentazione è stata consegnata a mano dalla Dirigenza del Club presso gli uffici competenti fa sapere la società

L’ACR Messina 1900 comunica di aver presentato, nella giornata odierna, la domanda di ripescaggio per l’ammissione al Campionato di Serie D 2026/2027. La documentazione è stata consegnata a mano dalla Dirigenza del Club presso gli uffici competenti, a conferma dell’impegno, della serietà e della professionalità con cui la Società sta seguendo ogni fase dell’iter amministrativo.

Messina è una piazza dalla storia prestigiosa e da una tradizione calcistica che merita di essere valorizzata. Con questo spirito, l’ACR Messina continua a portare avanti un progetto sportivo, organizzativo ed economico solido, costruito con visione, programmazione e l’obiettivo di restituire alla città il ruolo che le compete nel panorama calcistico. La Società desidera infine ringraziare tutti i tifosi per il costante sostegno e la vicinanza dimostrata in questo percorso.

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