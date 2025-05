Il Messina in partenza per Foggia, i precedenti con l’arbitro Calzavara

La squadra si è allenata in settimana in modo ermetico, venerdì la rifinitura in Calabria. Il Foggia ha sempre vinto con il direttore di gara designato

MESSINA – Il Messina completerà la preparazione in città in mattinata allo stadio Franco Scoglio poi è prevista la partenza già verso la Calabria, dove la squadra effettuerà la rifinitura nella giornata di venerdì, per poi spostarsi a Foggia e giocare sabato alle ore 15 al “Pino Zaccheria” l’ultima partita della stagione.

Rispetto alla settimana scorsa la squadra è stata più ermetica cercando in sé stessa la concentrazione per rendere al meglio nel ritorno dei playout. In virtù del pareggio, a reti bianche, maturato al “Franco Scoglio” di Messina il Foggia avrà dalla sua, oltre che il pubblico, il doppio risultato infatti ai biancoscudati serve solo vincere per mantenere la categoria.

Trasferta vietata ai supporters peloritani che potranno riunirsi e assistere insieme alla partita al “Franco Scoglio” che sarà dotato di maxi schermo per l’occasione. Dopo la polemica sul prezzo iniziale di 2€ richiesto l’amministrazione ha fatto sapere che si potrà accedere gratuitamente ma bisognerà comunque prenotarsi inserendo il proprio nominativo su postoriservato.it, la capienza per l’occasione è di 10mila persone.

I precedenti con l’arbitro favorevoli al Foggia

Il direttore di gara sarà Andrea Calzavara di Varese che arbitra tra i professionisti dalla stagione 2020/2021. In passato ha fischiato in due partite del Messina entrambe in casa due anni fa, sconfitta contro la Turris, e lo scorso anno vittoria contro il Taranto, entrambe le sfide decise per una rete a zero.

Più precedenti e decisamente più favorevoli con i Satanelli. Il Foggia in serie C è stato diretto da Calzavara in quattro occasioni, due quest’anno e sia in casa che in trasferta ha sempre vinto. Andando a ritroso nel febbraio 2025 Foggia-Avellino 1-0, settembre 2024 Team Altamura-Foggia 0-2, febbraio 2023 Fidelis Andria-Foggia 0-1, marzo 2022 Foggia-Picerno 3-2.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook Acr Messina