Il Messina ingaggia il difensore Ndir Mame Ass: “Voglio dimostrare il mio valore”

Novità in difesa per i biancoscudati che si avvicinano alla sfida nel fine settimana contro il Crotone in Coppa con ancora qualche buco in organico

L’Acr Messina continua a infoltire i propri ranghi e comunica l’ingaggio del difensore Ndir Mame Ass. Ormai si lavora solo sugli over avendo chiuso con gli under. Il classe 2001 nato a Rufisque, in Senegal, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.

“Ringrazio il Presidente Sciotto per l’opportunità – sono le prime parole del nuovo giocatore biancoscudato – Dopo un periodo sfortunato, ho tanta voglia di dimostrare il mio valore, darò il massimo per questa maglia, chi mi conosce sa bene che non mollo mai. Per me è un orgoglio indossare la maglia del Messina”.

Mame Ass è alto 191 centimetri e di ruolo difensore centrale. Arriva dalla Ternana in Serie C ma ha giocato in prestito ad Alessandria nella passata stagione. Poche le presenze nei nostri campionati ma il calciatore ha evidentemente convinto lo staff tecnico, da Zafferana Etnea arrivano anche notizie di un portiere over che è stato provato nei giorni scorsi ma che non proseguirà con questo gruppo.

Per quanto riguarda la cessione della società si attendono novità a giorni, mentre la squadra si prepara alla sfida in Coppa Italia col Crotone con una doppie seduta di allenamento. Sembra non ci saranno altri allenamenti congiunti prima di sabato, la squadra venerdì opererà la rifinitura e il giorno seguente l’impegno in Calabria.

La rosa al momento è composta da venti elementi più due che sono aggregati e potrebbero a breve firmare. Tra i pali il portiere Flavio Curtosi e il secondo in questo ruolo è Di Bella, scorso anno in Primavera e spesso aggregato in prima squadra. In difesa i confermati Marco Manetta, Giuseppe Salvo, Damiano Lia, Pasqualino Ortisi più i nuovi arrivati Antonio Marino, Umberto Morleo e Ndir Mame Ass, in gruppo in attesa di firmare Francesco Rizzo. A centrocampo si riparte da Frisenna e Franco e tanti under Anzelmo, Di Palma, Simonetta più l’over Garofalo. In avanti il Messina non avrà continuità e oltre ai nomi già in rosa Pedicillo, Anatriello, Mamona e Petrungaro e il Primavera Adragna si valutano Pervan e altri nomi over.