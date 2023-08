Il Messina lancia la campagna abbonamenti. Bellantoni: “Finalmente si torna allo stadio” - Tempostretto

Campagna abbonamenti al via, i prezzi delle tessere. Agevolazioni per chi si era abbonato lo scorso anno, donne, under 15 e over 65

MESSINA – La campagna abbonamenti parte da subito, da oggi alle 17:30, e per chi aveva sottoscritto l’abbonamento lo scorso anno ci sarà uno sconto, come previste agevolazioni per over 65, donne e under 15. Tariffe speciali anche per gli under 12. Mentre da 0 a 6 anni non si pagherà. Presso il bar dello stadio “Marullo” di Bisconte per la società Acr Messina è stato il direttore organizzativo Giuseppe Bellantoni a spiegare i dettagli con a fianco l’allenatore Giacomo Modica.

Nelle intenzioni delle società la data di chiusura per abbonarsi è fissata al 20 settembre. In attesa che la Casertana, da poco ripescata, dica se vorrà usufruire del tempo in più che la Lega potrebbe concedergli. La prima in casa del Messina quindi potrebbe non essere il 10 settembre con la Casertana ma il 21 settembre contro la Turris e ci si potrà abbonare fino al giorno prima.

“Finalmente si ritorna allo stadio – sono state le parole del direttore organizzativo Bellantoni – vogliamo privilegiare chi ci ha sostenuto nello scorso anno. L’abbonamento sarà valido per 18 partite con la società che si riserva di escludere una gara. Si potranno comprare i biglietti anche su postoriservato.it o nei dieci punti vendita nella città. Modificati i prezzi dei biglietti singoli, ma ci sarà la possibilità per gli abbonati di portare amici con prezzi ridotti. Vogliamo che la partita di calcio sia uno spettacolo”.

“Mi aspetto che questa squadra susciti entusiasmo e interesse – ha dichiarato Giacomo Modica – mi auguro che attraverso quello che saranno le prestazioni di portare più gente possibile allo stadio. Io non farei mai abbonamenti per scelta mia, però ci vogliono per dare un segnale di affetto, stima rispetto amore e partecipazione alla nostra stagione. Mi auguro che in tanti riescano ad abbonarsi in modo da avere più gente allo stadio da subito. So che Messina quando si mobilita cosa significa, al momento siamo in debito con la gente”.

I prezzi degli abbonamenti

La tessera è valida per per assistere a tutte le partite in casa ad eccezione di una che sarà comunicata più avanti dalla società. A differenza dell’anno passato sono aumentati invece i prezzi per le singole partite, scelta che vuole incoraggiare i tifosi ad abbonarsi.

Abbonamento intero: Curva Sud 120€, Tribuna A 285€, Tribuna B non disponibile.

Prelazione Abbonamenti: Curva Sud 110€, Tribuna A 255€, Tribuna B non disponibile.

Abbonamento ridotto: Curva Sud 95€, Tribuna A 200€, Tribuna B non disponibile.

Under 12: Curva Sud 50€, Tribuna A 75€, Tribuna B non disponibile.

Ridotto comprende over 65 (nati prime del 31 agosto 1958), under15 (nati dopo il 31 agosto 2008) e under 12 (nati dopo il 31 agosto 2011).

Prezzi partite singole: Curva Sud 15€, Curva amici 13€, Tribuna 22€ e ospiti 15€.

