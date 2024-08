Il Messina lancia la campagna abbonamenti con prezzi in aumento

Sconto per i vecchi abbonati in Curva Sud che però ha minacciato di disertare le partite casalinghe

MESSINA – “Il Messina è più di una squadra di calcio: è un simbolo di passione, di orgoglio e di appartenenza per tutta la nostra città. Insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi importanti. Con il vostro sostegno, possiamo dimostrare che la forza del nostro amore per questi colori è in grado di superare ogni difficoltà. Vi ringraziamo per la vostra pazienza, la vostra passione e la vostra fedeltà. Vi chiediamo di continuare a credere in questa maglia, di unirvi a noi in questo viaggio e di essere protagonisti della nostra rinascita” con questo messaggio il Messina ha lanciato la campagna abbonamenti per il campionato 2024/2025, tessere che potranno essere acquistate su PostoRiservato.it.

Salta subito all’occhio che rispetto allo scorso anno c’è stato un aumento sia sugli abbonamenti, che ricordiamo sono validi per 18 delle 19 gare casalinghe, che sui prezzi delle singole partite. Quest’anno l’abbonamento in Curva Sud costerà 125€, lo scorso anno era 120€. Mentre l’intero in tribuna sarà 300€ contro i 285 dello scorso anno. Per i 1330 abbonati dello scorso anno in realtà l’abbonamento costerebbe meno perché usufruirebbero dell’opzione fedeltà con le tessere che costeranno 115€.

Sulla singola partita posto in Curva Sud 16€ contro i 15€ dello scorso anno, a cui aggiungere i diritti di prevendita. Mentre in tribuna il prezzo è rimasto lo stesso 22€. Ci saranno le opzioni ridotte per le donne, gli over 65 e ancora per gli under 15, scorso anno però erano previste due voci per gli under 15 e 12.

Resta adesso da capire se la campagna abbonamenti sarà un boomerang visto che la Curva Sud, che tanto ha protestato nelle ultime settimane, rispetterà quanto detto, ovvero boicottare le partite in casa. Per la società una campagna abbonamenti con numeri bassissimi e ritrovarsi la curva deserta alla prima partita sarebbe un forte segnale da non sottovalutare.

Tra le voci di abbonamento per la prossima stagione anche la voce “centrale sostenitore” in tribuna centrale, opzione aperta a chiunque lo voglia fare al costo di 3000€, ci saranno dei benefit per i sottoscrittori che la società non ha ancora specificato. Rispetto allo scorso anno non si fa alcun riferimento alla tribuna B, lo scorso anno si diceva potesse essere aperta al bisogno ma non fu mai utilizzata.

Tempi e luoghi fisici dove sottoscrivere gli abbonamenti

Il termine per la sottoscrizione degli abbonamenti scadrà il 24/08 alle 00:00, il giorno prima dell’esordio in campionato in casa contro il Potenza. Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti nei seguenti punti vendita:

𝙍𝙞𝙘𝙚𝙫𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝘽𝙤𝙨𝙨𝙖

Via T. Cannizzaro, 132

98122 Messina ME (ME) 42

Tel: +39 090 669206

𝙏𝙖𝙗𝙖𝙘𝙘𝙝𝙞 𝙈𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣𝙖𝙧𝙤

S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina,

98141 Messina ME (ME) 42

Tel: +39 090 810761

𝙏𝙖𝙗𝙖𝙘𝙘𝙝𝙞 𝙇𝙖𝙪𝙧𝙤

Via Antonio Salandra, 50

98124 Messina ME (ME) 42

Tel: 0902921930

𝘽𝙖𝙧 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙖𝙣𝙖

Viale S. Martino, 403

98124 Messina ME (ME) 42

𝙄𝙡 𝘽𝙤𝙩𝙩𝙚𝙜𝙝𝙞𝙣𝙤

Viale della Libertà, 391

98121 Messina (ME) 42

𝘽𝙖𝙧 𝙇𝙖 𝙍𝙤𝙨𝙖 𝙉𝙚𝙧𝙖

Via Giorgio La Pira 7

98125 Messina (ME)

Tel 090635250

Articoli correlati