Il Messina non può sbagliare contro la Fidelis Andria, ultima e in crisi - Tempostretto

Presentazione della sfida cruciale per la salvezza diretta che vedrà domenica i biancoscudati impegnati contro i pugliesi. Precedenti e numeri

MESSINA – Domenica partita da non sbagliare per il Messina che sarà opposto all’ultima in classifica, la Fidelis Andria. I pugliesi sono fanalino di coda del girone C con 19 punti, il Messina è terzultimo con 25 e sempre nella 28ª giornata la Turris (26 punti) ospita il Potenza (30 punti) e la Gelbison farà visita al Monterosi Tuscia, entrambe a 30 punti e fuori dalla griglia playout.

Vincendo dunque la compagine biancoscudata, oltre a mettere distanza dall’ultima posizione in graduatoria, quella della retrocessione diretta, sicuramente guadagnerà punti su almeno due delle rivali nella corsa alla salvezza diretta. Se non addirittura con tutte e quattro nel caso di due pareggi dagli altri campi, ma come detto resta fondamentale fare i tre punti prima di addentrarsi in calcoli.

La Fidelis Andria è in crisi

È vero che bisogna ancora giocare la partita contro la Fidelis Andria ma è anche vero che la squadra pugliese appare gravemente in crisi. È il peggior attacco del campionato, 18 reti, non la peggior difesa con 39 reti subite, il Messina ne ha incassate sin qui 41 e il Potenza è la peggiore con 45. I pugliesi non vincono dal 27 novembre, dopo quella data 11 partite senza vittoria e solo quattro punti frutto di quattro pareggi di cui tre per 0-0. A certificare i numeri pessimi in attacco dei prossimi avversari dei biancoscudati segnaliamo che solo tre reti, nelle ultime 11 gare, sono state segnate.

In trasferta poi la vittoria non è mai arrivata in questa stagione, lontano dal “Degli Ulivi” 3 pareggi e 10 sconfitte, nelle ultime cinque giocate fuori dalle mura amiche i pugliesi hanno sempre perso. La prima delle tre vittorie, tutte in casa, in campionato quasi sorprendentemente arrivò proprio contro il Messina all’andata con un 3-0 quasi umiliante. Molti tifosi peloritani infatti cerchiano quel match come il punto di non ritorno della gestione di mister Auteri, ma da allora entrambe le piazze hanno fatto cambi in panchina.

Panchina e formazione

La Fidelis Andria infatti che aveva iniziato la stagione con Mirko Cudini ha promosso in inverno Diaw Doudou dalla Primavera alla prima squadra, nemmeno questo secondo tecnico però ha dato la scossa e quindi si è arrivati all’ingaggio di Bruno Trocini. L’attuale allenatore continua a fare giocare la Fidelis Andria adottando il 3-5-2 come modulo.

Nell’ultima uscita contro il Pescara, terminata 0-0, la formazione è stata: Savini in porta; Delvino, De Franco e Borg in difesa; Salandria, Arrigone e Candellori a centrocampo con sugli esterni Ciotti e Micovschi (che negli ultimi giorni di mercato era stato anche accostato al Messina); coppia d’attacco formata da Pastorini e Bolsius. Il neerlandese attaccante della formazione pugliese è il capocannoniere con cinque reti, come il nostro Ibou Balde le cui condizioni sono ancora in fase di valutazione appunto per questa sfida.

I precedenti col Messina

Tolti i precedenti dell’andata, sopracitato, e della scorsa stagione: 0-0 al Degli Ulivi e 2-3 al Franco Scoglio con Capuano in panchina, il sito della Lega Pro tiene conto dei precedenti dal 2015 in poi. Sono sette e tutti in Serie C: due vittorie del Messina, tre della Fidelis Andria e due pareggi.

In casa però i biancoscudati non hanno mai vinto negli ultimi otto anni. Una sconfitta 0-1 nel febbraio 2016, un pareggio (1-1) nel novembre 2016 e la sconfitta per 2-3 la scorsa stagione a novembre 2021. Per trovare l’ultima vittoria del Messina contro la Fidelis Andria, bisogna tornare indietro fino ad aprile 2017 e andare fuori dalla Sicilia. La speranza è che domenica questa statistica possa cambiare vincendo finalmente in casa.