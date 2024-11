Il Messina oggi a Catania: sarà svolta o colpo di grazia

Il fischio d'inizio di una partita che potrebbe svoltare la stagione in peggio o in meglio alle 19:30. La probabile formazione

MESSINA – La partita più delicata nel momento peggiore della stagione. Questa sera il Messina giocherà allo stadio “Angelo Massimino” di Catania alle ore 19:30. La sfida valida come 13ª giornata del campionato chiude anche il turno infrasettimanale, con i biancoscudati che giocheranno la terza partita in sette giorni. Le prime due perse malamente 6-0 ad Avellino e 3-1 contro la Cavese in casa. Fortunatamente rientrata l’emergenza infermeria, almeno a quanto comunicato dalla società con la lista dei convocati dai quali manca soltanto Antonio Marino, difensore espulso giovedì sera e dunque squalificato.

Lato Catania invece ci sarà altrettanta pressione, un po’ perché tra infortunati e squalificati a mister Toscano ne mancheranno sei e un po’ perché gli etnei non vincono da tre giornate e puntano ai piani alti della classifica. Il derby può essere per entrambe le squadre, ma certamente più per il Messina, il punto di svolta. I tre punti in palio possono far compiere un bel balzo a capitan Manetta e compagni ma può incidere non poco anche psicologicamente su una squadra che viste le ultime uscite ha anche insicurezza.

I precedenti purtroppo sono favorevoli al Catania. Nell’ultimo confronto all’ombra dell’Etna lo scorso anno un rigore generoso permise ai rossoblù di spuntarla di misura. Il Messina all’andata trovò la vittoria che mancava da vent’anni, ma la vittoria fuori casa manca da più di mezzo secolo. Sarebbe quindi un’impresa eroica per una società in cui, come ha anche detto il ds Pavone qualche giorno fa, “manca un leader” e purtroppo, aggiungiamo, manca anche altro.

I convocati e la probabile formazione

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Mame Ass Ndir (2001), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

Non sarà tra i convocati lo squalificato Antonio Marino, rientrano Petrucci e Cominetti. Nell’ipotetico schieramento di mister Modica al “Massimino” 4-3-3 con Krapikas tra i pali. In difesa Lia, Manetta, Rizzo e Ortisi. In mezzo al campo Frisenna, Petrucci e Garofalo. Davanti Pedicillo, Anatriello e Petrungaro.

Articoli correlati