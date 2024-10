Avellino-Messina 6-0. Modica: “Tanti demeriti sono miei”

L'allenatore parla poco dopo la sconfitta netta e imbarazzante del Partenio-Lombardi

AVELLINO – Una dichiarazione flash di Giacomo Modica al termine della sconfitta pesantissima subita ad Avelino per 6-0: “Mi assumo la piena responsabilità di questa sconfitta, tanti demeriti sono i miei. Non sono stato in grado di essere d’aiuto ai miei giocatori. È la prima che sbagliano dopo dieci, chiudiamola subito che c’è poco da salvare e torniamo subito a pensare al campo che giovedì si gioca”.

*Fonte RadioAmore

Articoli correlati