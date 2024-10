Il Messina ospita la Cavese in una partita impossibile da sbagliare

Sfida salvezza giovedì sera al Franco Scoglio. Di fronte due formazioni che non vincono da diverse giornate

MESSINA – Nel turno infrasettimanale, valido come 12ª giornata del campionato di Serie C, il Messina ospiterà la Cavese. La sfida tra le due formazioni del sud Italia si giocherà giovedì sera, ore 20:45, allo stadio “Franco Scoglio”. Da una parte la formazione neopromossa campana che sta vivendo le sue difficoltà, dall’altra un Messina che viene dalla scoppola di Avellino. Un vero e proprio scontro salvezza tra le due squadre che si trovano nei bassifondi del girone C.

Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre che stanno arrancando in questo momento. Il Messina non vince dalla terza giornata col Taranto, la Cavese ha ottenuto la vittoria contro il Latina a fine settembre poi ad ottobre ha raccolto due pareggi e due sconfitte. L’arbitro della sfida, il signor Milone di Taurianova, ha già diretto il Messina in Serie C due stagioni fa. In quell’occasione proprio in casa i biancoscudati superarono il Giugliano per una rete a zero, prima vittoria in stagione firmata dall’unico gol in maglia biancoscudata di Davis Curiale.

L’avversario Cavese

Nella formazione campana ci sono due ex Messina: Lorenzo Tropea e Amara Konate. L’allenatore ad inizio stagione era Raffaele Di Napoli che dopo dieci partite, con due sole vittorie all’attivo, è stato esonerato. Al suo posto Vincenzo Maiuri attuale allenatore dei campani. La Cavese non ha ancora una sua identità avendo cambiato pelle più volte: Di Napoli ha iniziato con un 3-5-2, abbandonato dopo cinque partite per un 4-3-1-2. Nelle ultime tre invece i campani si sono schierati con un 4-3-3 confermato da Maiuri alla sua prima uscita in panchina. Squadra che non segna tanti gol, appena 7, ma non ne subisce neanche troppi, 9. Fuori casa ha raccolto tre pareggi e due sconfitte segnando appena due reti. Il Messina dal canto suo in casa al momento è ancora imbattuto.

Articoli correlati