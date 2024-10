Il Messina parte per Avellino e restano tanti dubbi

Non c'è tempo per la conferenza stampa in casa peloritana. L'allenatore Biancolino sui biancoscudati: "Una squadra che gioca bene"

MESSINA – Calcio d’inizio programmato per domani, domenica 27 ottobre, alle ore 15 allo stadio “Partenio-Lombardi”. Il Messina è partito quest’oggi e non c’è stato tempo per organizzare la conferenza stampa pre-partita. Restano tanti dubbi in casa biancoscudata, visto che nell’ultimo allenamento erano fermi Cominetti, Petrucci e Anatriello. Vedremo, se quando saranno svelati i convocati, saranno presenti in lista tra i partenti. Il Messina recupera sicuramente Anzelmo dalla squalifica ma, come la settimana scorsa, potrebbe essere nuovamente Pedicillo il play in mezzo al campo. In avanti sembra una scelta obbligata il ritorno di Luciani titolare al centro dell’attacco, vedremo se supportato e da chi sulle ali.

La conferenza stampa del mister dell’Avellino

In casa Avellino, intanto, l’allenatore, ed ex della sfida, Raffaele Biancolino, non nasconde di temere l’avversario: “Partita dalle tante insidie – esordisce in conferenza stampa alla vigilia – sappiamo di affrontare una buona squadra che viene da cinque pareggi e che ha bloccato sia il Trapani che il Benevento. Sappiamo che giocano bene, noi questa settimana abbiamo lavorato sui nostri principi di gioco e continueremo su questa strada. Non ci saranno strategie in vista del turno infrasettimanale col Trapani, ma se ci saranno cambi saranno in vista della sfida col Messina. La squadra che affronteremo gioca bene, ha dei principi, corre ed è cattiva. Una squadra che ti studia e si metterà bene in campo”.

Prosegue ancora l’allenatore degli irpini: “Mi attendo una partita tosta e di carattere. Giocheremo davanti al nostro pubblico e dobbiamo dare continuità. Bisogna andare avanti con cattiveria anche. Al di là dei cambi o non cambi, dei titolari o non titolari, io dico che ho 26 titolari e devo decidere chi può partire dall’inizio e chi può servirmi a partita in corso”.

Infine spazio anche ai ricordi per il tecnico partenopeo: “Partita in ricordo di Mimmo Cecere? Viene ricordato ogni giorno dai tifosi, dalla gente e da me insieme a tutto lo staff. È una persona speciale che teniamo sempre con noi. La mia esperienza a Messina la ricordo bene, in quell’annata segnai anche un gol proprio contro l’Avellino che ho rivisto qualche giorno fa. Modica è stato mio allenatore perché collaborava con Zeman ai tempi”.

