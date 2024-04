Sciotto e i tifosi caricano il Messina in vista del derby col Catania

Partitella a ranghi misti questo pomeriggio al "Franco Scoglio", alla presenza del presidente e di un gruppo di supporter

MESSINA – Questo pomeriggio la squadra ha svolto la partitella infrasettimanale a ranghi misti sul terreno di gioco del “Franco Scoglio”. Tutti presenti gli effettivi anche i due usciti per ultimi dall’infermeria Lia e Ortisi che però non hanno giocato per intero la partitella. Era presente anche il presidente Pietro Sciotto che si è intrattenuto col direttore sportivo Roma e a fine allenamento con l’allenatore Modica. Era presente anche nella giornata di ieri, quando la squadra ha svolto doppio allenamento al Marullo di Bisconte, e aveva chiesto alla squadra un regalo nel derby col Catania che tutta la tifoseria sogna.

Verso l’epilogo sono arrivati proprio i tifosi, una sessantina che hanno intonato qualche coro e alla fine hanno incontrato la squadra per incoraggiarli prima della trasferta. Purtroppo si va verso la trasferta vietata ai peloritani e quindi i biancoscudati muoveranno alla volta di Catania domenica stessa, ma da soli. La partita è in programma al Massimino alle ore 20:45.

La partitella

Mister Modica come sempre ama mischiare molto in mezzo alla settimana, ma sembra probabile un ritorno al 4-2-3-1 con Emmausso molto partecipe del gioco e che rientra dalla squalifica. Riproposto in una delle due formazioni il centrocampo a tre con Civilleri, Franco e Giunta, mentre dall’altra parte l’attacco pesante con quattro uomini Rosafio, Emmausso e Zunno a supporto di Luciani. In questo tempino hanno avuto la meglio i giocatori in maglia rossa schierati col 4-2-3-1 con in rete Ortisi, Emmausso e Luciani, la replica dei gialli dove c’era il capitano Ragusa che è andato a segno. A parte hanno lavorato Jacopo Fumagalli, Signorile e Lia.

Nella seconda parte mischiate leggermente le squadre con gli ingressi di Lia da una parte e Signorile dall’altra mentre a riposo Salvo e Civilleri. In rete Frisenna, Plescia tre volte, Luciani con un bel movimento in area, Cavallo e con una conclusione da fuori area anche Polito. Il clima in vista del derby, e con una classifica che sorride, è sembrato molto rilassato.