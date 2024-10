Il Messina procede a rilento, la situazione in classifica del girone C

Le vittorie di Taranto e Turris complicano la situazione in zona playout. I biancoscudati quanto a sconfitte incassate non sono neanche i peggiori

MESSINA – Il pareggio subito nel recupero in quel di Trapani ha tolto una vittoria a pochi secondi dalla fine al Messina. La formazione biansocudata dopo nove giornate ha vinto una sola gara, contro il Taranto alla terza giornata. Successivamente a muovere la classifica dei biancoscudati solo pareggi, cinque piccoli passettini in una classifica che resta molto livellata in basso specie dopo i risultati dell’ultima giornata.

La situazione in classifica

Il Benevento, disinnescato la giornata precedente dal Messina, cala la manita, cinque reti, al Latina e si prende in solitaria la testa della classifica a quota 19 punti. Il Monopoli viene annullato da Crotone, pari 1-1, e così ne approfitta il Cerignola (2-0 al Sorrento) che sale al secondo posto a 18 punti. Vittorie anche per Giugliano (1-0 alla Juve Next Gen) e Catania (2-0 al Team Altamura) che appaiano il Monopoli a quota 17 punti. Gli etnei, come la Turris, hanno ricevuto un punto di penalizzazione.

Nella parte bassa della classifica si segnala la vittoria dell’Avellino, 5-0 nel derby contro la Casertana. Terza consecutiva per gli irpini che superano il momento di difficoltà, nelle prime sei giornate infatti avevano messo insieme solo quattro punti. Con le tre vittorie, peraltro consecutive, viaggiano a ritmo playoff. In zona medio-bassa vince anche la Turris (1-2 sul campo della Cavese) e appaia il Messina a otto punti, ma senza il punto di penalizzazione i campani sarebbero avanti. Vittoria, la prima in campionato, anche del Taranto che crea la sorpresa di giornata con l’1-0 contro il Picerno. I tarantini comunque rimangono l’unica squadra del girone a non avere ancora ottenuto punti in trasferta.

La zona retrocessione

I pugliesi restano ultimi ma salgono a quota sei punti, risucchiando quindi tutte le formazioni di bassa classifica nella lotta, da evitare, per l’ultimo posto. I rossoblu però sono in attesa di conoscere se ci saranno punti di penalizzazione per loro. Nel frattempo Team Altamura, Latina e Juventus Next Gen, tutte e tre sconfitte nell’ultimo turno, si confermano come le squadre peggiori del campionato. Al momento si posizionano tra il Taranto, ultimo, e il gruppo di squadre a otto punti dove oltre al Messina stazionano anche Turris, Casertana, Crotone, queste lottano per allontanarsi dalla griglia playout.

Per i biancoscudati ritrovarsi in quella posizione è un po’ una beffa sia per il gioco espresso che per come sono arrivati i risultati, in tre occasioni il Messina si è fatto riprendere da situazioni di vantaggio. In aggiunta un dato che certifica in parte il discreto campionato dei biancoscudati è come abbiano subito una sconfitta in tre occasioni. Guardandosi intorno solo dieci squadre hanno incassato meno sconfitte, in due come il Messina con sette hanno fatto peggio. Alcune di queste nove però sono più avanti in classifica dei biancoscudati.

