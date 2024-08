Il Messina prosegue la preparazione a L’Ambiente Stadium

Tra i silenzi della società relativi a trattative e mercato si aggiunge anche quello del campo di allenamento

MESSINA – Dopo la sconfitta di misura a Crotone il Messina è tornato in città. Terminato il ritiro a Zafferana Etnea come nei programmi il gruppo agli ordini di mister Giacomo Modica sta continuando la preparazione a L’Ambiente Stadium di Bisconte. Nei progetti della società però questo sembra essere l’ennesimo voltafaccia.

Dopo alcune incomprensioni dello scorso anno il Messina sembrava dover abbandonare il sintetico del Marullo per trovare una nuova casa per gli allenamenti, esclusa a priori la possibilità di allenarsi al Franco Scoglio se non per la rifinitura, come aveva confermato anche l’assessore Finocchiaro, era avanzata l’ipotesi provincia.

Il campo in provincia?

Il primo a farlo era stato l’allenatore Giacomo Modica, nella passata stagione aveva spesso detto “datemi un campo”, e nella conferenza stampa da lui convocata in cui annunciava il rinnovo aveva parlato di un campo in provincia, ma disponibile a “spostare la squadra” in città in presenza di un campo. Dal ritiro il direttore organizzativo Angelo Costa a precisa domanda sul come si sarebbe mossa la società una volta tornata a Messina aveva detto: “Stiamo verificando le diverse situazioni in base a quando inizierà il campionato, in modo da valutare gli spostamenti tra campo di allenamento e stadio. Le decisioni saranno prese per consentire al mister di trovarsi nelle migliori condizioni”.

La soluzione ancora non c’era al momento della domanda ma non c’è neanche adesso con il Messina che, in doppie sessioni di allenamento, sta sfruttando l’impianto di Bisconte e probabilmente lo farà fino alla prima di campionato contro il Potenza in programma per il 25 agosto e presumibilmente per tutto il mese. Poi a settembre riprendendo la scuola calcio nello stesso impianto sembra difficile il Messina possa godere delle stesse libertà di spazi e orari.

