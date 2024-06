Modica rinnova col Messina: “Continuiamo insieme”

L'annuncio del tecnico che aveva convocato i giornalisti per fare chiarezza sul suo futuro

MESSINA – “Penso che sia doveroso vista l’attesa snervante per tutti dare qualche risposta alla città e ai tifosi”. Così Giacomo Modica questa sera in conferenza stampa al Bar Panorama, luogo in cui ha dato appuntamento ai giornalisti per fare chiarezza sul suo futuro dopo il rincorrersi di voci su una sua possibile rottura con il presidente Sciotto. “Non ero io che dovevo chiamare la società e quindi aspettavo la chiamata. Su certe situazioni – ha detto Modica – siamo stati lunghetti perchè la priorità era l’iscrizione al campionato e anche un problemino di salute del presidente. Ci siamo poi seduti a parlare per vedere se questo matrimonio sportivo potesse andare avanti. Ringrazio tutti quanti voi presenti e vi annuncio che questo matrimonio andrà avanti: continuiamo insieme!”.

“Sarà un Modica quater e speriamo di gioire insieme. Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di guidare ancora questa macchina. Mi lusinga molto questa situazione e spero di essere un punto di riferimento per la parte sportiva”, ha aggiunto Giacomo Modica. L’accordo di rinnovo è su base biennale. Un accenno anche al nodo del campo di allenamento. “Io l’avevo chiesto e me lo daranno, se arriva uno bravo che me lo trova a Messina sposto la squadra. Al momento unica possibilità di fare allenamenti blindati, con possibilità di chiusura, è Giammoro. Per il direttore sportivo mi auguro che rimanga Domenico Roma, uomo che stimo”.

(IN AGGIORNAMENTO)