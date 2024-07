Messina, Finocchiaro: “Al Franco Scoglio lavori regolari, non ci saranno problemi”

In vista dell'esordio dell'Acr Messina, previsto per il 25 agosto, dopo la stagione dei concerti si lavora per ripristinare il manto erboso

MESSINA – Archiviata la stagione dei concerti al Franco Scoglio e con gli impegni sportivi che incombono per l’Acr Messina è tempo di lavori allo stadio. Il manto erboso va ripristinato, l’immagine in evidenza è dello scorso anno dopo i concerti ma non molto dissimile da come sarà adesso, e se per i primi due turni di Coppa Italia il Messina giocherà in trasferta, il 10 agosto contro il Crotone e se passasse il turno la settimana successiva a Catania, la data da cerchiare sul calendario è quella del 25 agosto.

Abbiamo chiesto all’assessore Massimo Finocchiaro, Grandi eventi e Sport, sullo stato dei lavori e ci ha assicurato come: “Al Franco Scoglio si sta lavorando, tutto regolare e normale. Non ci sarà nessun problema” facendo riferimento alla data prevista del 25 agosto. Gli addetti ai lavori confermano che nelle settimane da qui a quella data i tempi permetteranno di avere il campo a disposizione.

Sul nodo allenamenti, braccio di ferro della scorsa stagione tra Comune e allenatore, più che società, tanto che il Messina quest’anno molto probabilmente si allenerà in settimana in provincia l’assessore puntualizza che: “In nessuno stadio ormai le squadre si allenano nello stesso impianto in cui poi giocano la domenica. Questo per preservarlo, altrimenti questo si danneggia, ed è anche nell’interesse della squadra che comunque svolgerà la rifinitura pre-partita”.

Ricordiamo che negli anni passati, specie nella stagione delle piogge, il campo non si presentò in buone condizioni tanto che arrivarono richiami ufficiali dalla Lega Pro che avvisò anche della possibilità di far giocare in campo neutro alcune partite casalinghe del Messina. Una situazione che non si verificò ma che si vorrebbe evitare con l’utilizzo parsimonioso del terreno di gioco.

