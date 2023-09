Il Messina recupera la pagina Facebook e cerca steward per le partite in casa - Tempostretto

Bisognerà scaricare e compilare un modulo da inviare alla società che procederà alla selezione

MESSINA – Altra piccola vittoria in casa Acr Messina che dopo quasi una settimana recupera la propria pagina ufficiale Facebook. Questa era stata hackerata, infatti già dalla sera del match d’esordio contro l’Audace Cerignola il canale social non era accessibile. Nella mattinata odierna la società conferma di aver recuperato l’account che torna quindi online sulla piattaforma social e visibile ai tifosi.

Il primo post che campeggia in alto è un invito rivolto a chiunque voglia a presentare la propria candidatura in qualità di steward per le partite casalinghe, la prima ricordiamo sarà giovedì 21 ottobre contro la Turris.

“L’Acr Messina ricerca e seleziona steward per lo svolgimento delle operazioni di controllo durante gli eventi casalinghi secondo le prescrizioni delle norme vigenti previa opportuna formazione. Chiunque fosse interessato, compili il modulo e lo invii a: biglietteria@acr.messina.it” si legge sulla pagina social del Messina.