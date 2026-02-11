 Il Messina regala 500 tutine giallorosse ai nuovi nati

Il Messina regala 500 tutine giallorosse ai nuovi nati

Redazione

Il Messina regala 500 tutine giallorosse ai nuovi nati

mercoledì 11 Febbraio 2026 - 12:00

L'iniziativa della società per rafforzare il rapporto col territorio

Il presidente e il vicepresidente del Messina, Justin Davis e Morris Pagniello, hanno incontrato la Direzione del Papardo per la consegna di tutine con lo stemma giallorosso destinate ai neonati dell’ospedale.

L’iniziativa mira a consolidare il rapporto tra il club e il territorio, attraverso un gesto simbolico rivolto alle nuove generazioni.

La nuova Dirigenza del Messina porge un ringraziamento speciale a tutto il personale dell’Ospedale Papardo per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata: “Abbiamo incontrato professionisti straordinari che ogni giorno si prendono cura della vita con dedizione e passione. I bambini sono il futuro della città. Un gesto semplice, ma dal significato profondo: una comunità si costruisce dalle radici e le radici più belle nascono con il giallo e il rosso nel cuore”.

La Direzione Strategica ha espresso gratitudine per l’attenzione dimostrata, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa e l’importanza di rafforzare il senso di comunità sin dalla nascita. La donazione contribuirà a rendere ancora più speciale il momento della natività, offrendo alle famiglie un simbolo di accoglienza e di appartenenza al territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Pedina l’ex moglie e continua a perseguitarla, 63enne arrestato per stalking
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED