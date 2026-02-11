Il Messina regala 500 tutine giallorosse ai nuovi nati

L'iniziativa della società per rafforzare il rapporto col territorio

Il presidente e il vicepresidente del Messina, Justin Davis e Morris Pagniello, hanno incontrato la Direzione del Papardo per la consegna di tutine con lo stemma giallorosso destinate ai neonati dell’ospedale.

L’iniziativa mira a consolidare il rapporto tra il club e il territorio, attraverso un gesto simbolico rivolto alle nuove generazioni.

La nuova Dirigenza del Messina porge un ringraziamento speciale a tutto il personale dell’Ospedale Papardo per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata: “Abbiamo incontrato professionisti straordinari che ogni giorno si prendono cura della vita con dedizione e passione. I bambini sono il futuro della città. Un gesto semplice, ma dal significato profondo: una comunità si costruisce dalle radici e le radici più belle nascono con il giallo e il rosso nel cuore”.

La Direzione Strategica ha espresso gratitudine per l’attenzione dimostrata, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa e l’importanza di rafforzare il senso di comunità sin dalla nascita. La donazione contribuirà a rendere ancora più speciale il momento della natività, offrendo alle famiglie un simbolo di accoglienza e di appartenenza al territorio.