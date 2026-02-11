Piano da 20 milioni di investimenti del Racing City Group a Messina

Un centro sportivo sul territorio, una scuola calcio in collaborazione con l'Università e centinaia di posti di lavoro

MESSINA – In attesa che si possa riprendere il cammino sul campo in Serie D con maggior serenità con il recente cambio allenatore IlSole24Ore riporta di un piano di investimento da 20 milioni di euro che gli australiani del Racing City Group sarebbero pronti a mettere in campo a Messina.

Nei piani futuri un nuovo centro sportivo, una scuola calcio internazionale e collegata con l’Università e una previsione di più di 200 posti di lavoro in tutto questo. Il piano quindi va oltre la prima squadra di calcio e si connette direttamente al territorio. L’area su cui sorgerà il centro sportivo avrà un’area di 200mila metri quadrati.