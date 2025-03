Il Messina riduce il costo dei biglietti per la sfida contro il Team Altamura

Prezzi abbassati in tribuna e Curva Sud per la prossima sfida casalinga dei biancoscudati sabato alle ore 15

MESSINA – Il Messina torna a sperare con la vittoria all’ultimo minuto in casa del Giugliano e la contemporanea caduta della Casertana. La classifica al momento dice che il playout si giocherebbe ma non ci si può certo fermare adesso a cinque giornate dalla fine, ma col Messina in campo solo in quattro di queste, perché bisogna provare comunque a fare più punti possibili.

In occasione della partita di sabato contro l’Altamura, la società Acr Messina comunica di avere ridotto il prezzo dei biglietti d’ingresso allo stadio. Biglietti:

– Curva Sud: 8€ + prevendita*

– Tribuna: 18€ + prevendita*

* non sono previste riduzioni donne, over 65 e ragazzi

