Il Messina riprende gli allenamenti con Pedicillo in gruppo. Plescia: "Sto recuperando bene" - Tempostretto

Il Messina torna ad allenarsi, un solo giorno di riposo per arrivare preparati col Cerignola. Firenze: "Mi auguro che arrivi qualcuno a darci una mano"

MESSINA – Il Messina è tornato a riunirsi giorno 27 dicembre, un raduno in sede la mattina per ritrovarsi e poi allenamento a Bisconte nel pomeriggio da dove Plescia e Firenze hanno raccontato le impressioni dopo il girone di andata. Tra i biancoscudati era presente anche Leonardo Pedicillo, che già si era aggregato al gruppo nel ritiro estivo, il catanzarese cresciuto nella Sampdoria attualmente utilizzato nella Primavera de La Spezia è un trequartista.

In allenamento non si sono visti Buffa, ancora alle prese con un infortunio, Ortisi, Frisenna e Tropea, tutti e tre influenzati, e Zammit che è in permesso. Quest’oggi doppio allenamento, mattina al Cappuccini e pomeriggio a Bisconte. Allenamenti che proseguiranno fino al 31, poi Capodanno libero e si riprenderà la preparazione solita dal 2 gennaio fino alla partita di domenica 7 gennaio, prima dell’anno nuovo e del girone di ritorno, in casa contro l’Audace Cerignola.

Plescia: “La squadra ha avuto alti e bassi”

L’attaccante Vincenzo Plescia si era operato alla mano sinistra ed era stato costretto a saltare l’ultima dell’anno e del girone d’andata in casa contro il Monopoli: “Il recupero procede alla grande, ho tolto finalmente i punti e sto migliorando giorno dopo giorno come mobilità della mano. In campo sto prendendo pochi falli a favore, ma non giudico l’operato degli arbitri. Si riparte dopo Natale forse con qualche chilo in più, ma sempre vogliosi di dare il massimo iniziando sin da subito a fare un grande allenamento di grande intensità.

Il mister – prosegue Plescia – ci ha chiesto se abbiamo mangiato e se ci siamo allenati, la sua richiesta principale è quella di allenarci bene perché tra poco inizia il girone di ritorno. Mi manca il gol ma non deve essere un alibi, verrà da sé con i compagni che mi sosterranno. Dopo il girone d’andata il mio bilancio personale è sufficiente, per quanto riguarda la squadra abbiamo avuto alti e bassi con le tante sconfitte di fila ma siamo stati bravi a riprenderci e speriamo di continuare da dove abbiamo finito. Noi guardiano noi stessi e non gli avversari. Il Cerignola lo studieremo qualche giorno prima della gara, penso sarà difficile da affrontare come tutte le altre del girone”.

Firenze: “La salvezza passa dalle gare in casa”

Marco Firenze è cresciuto di condizione e si è preso il centrocampo nelle ultime partite in cui è sempre stato titolare davanti alla difesa: “Si torna in campo con entusiasmo, abbiamo chiuso il girone d’andata in crescendo nelle ultime quattro partite. Dovremo ripartire forte riportando subito un risultato importante alla prima in casa, la nostra salvezza passerà anche dalle mura amiche. Il mister ha voluto sapere come stavamo ed era contento di rivederci, ci ha spiegato il lavoro che affronteremo in questi giorni.

Nel mio girone d’andata – prosegue il play biancoscudato – era importante trovare continuità per tornare a livelli che posso tenere durante tutto il campionato. So che posso fare molto di più, io sono uno molto autocritico. Manca sicuramente qualcosa alla nostra classifica in termini di punti, il mese di novembre è stato molto negativo ma abbiamo capito cosa non dobbiamo fare. Mi auguro che qualcuno venga a darci una mano. All’andata col Cerignola ho segnato quella bella punizione, peccato che non ne sono più capitate da quella posizione, almeno con me in campo, col Monopoli ad esempio era la mia zona”.

