Il Messina Rugby bagna l'esordio in casa con una vittoria - Tempostretto

La formazione peloritana nella seconda giornata di Serie B contro l'Us Roma si impone per 34-7

MESSINA – Match senza storia all’Arturo Sciavicco di Sperone dove il Messina Rugby trova la prima vittoria stagionale all’esordio in casa. Battuto per 34-7 l’Us Roma, laziali che solo nel finale riescono a marcare punti, interrompendo il dominio fin lì dei giocatori in maglia nera locali.

Grazie alla larga vittoria il Messina Rugby conquista oltre i primi quattro punti del suo campionato anche il punto di bonus offensivo per aver segnato quattro mete o più. Il prossimo impegno vedrà la compagine peloritana a Benevento il 30 ottobre a cercare la conferma contro una squadra che si presenta al pari dei siciliani. Dopo due giornate infatti Benevento e Messina ha lo stesso ruolino di marcia: 5 punti in classifica, una vittoria e una sconfitta.

Messina Rugby – Us Roma 34-7

Lo aveva detto alla vigilia coach Nicola Alibrandi, “scendiamo in campo per vincere”, e non è stata una frase fatta. Sin dall’avvio il Messina Rugby ha messo distanza fra sé e gli ospiti: al secondo minuto di gioco Perri siglava la meta che apriva il match, trasformata da Solano. Dopo neanche 10 minuti i messinesi raddoppiano con Placanica e ancora la trasformazione di Solano che al 19′ su piazzato porta il Messina Rugby sul 17-0. Quasi a fine prima frazione il pallone ovale veniva schiacciato oltre le 22 avversarie da Rizzo, ma non arrivava la trasformazione. Primo tempo che si chiudeva ampiamente in favore dei locali per 22 a 0.

Nei secondi quaranta minuti di gioco la musica non cambiava: le mete di Privitera prima e Frezza poi, solo una trasformata, andavano a segnare in tabellone il massimo vantaggio per il Messina Rugby di 34-0 e sancivano il punto di bonus per la formazione di coach Alibrandi e Miduri. Nei minuti finali la segnatura dell’Us Roma, meta di Venditti poi trasformata da Giamminionni. Toglieva lo zero dallo score dei laziali ma non cambiava l’esito del match.

