Messina Rugby ospita l'Us Roma. Alibrandi: "In campo per vincere" VIDEO - Tempostretto

Sfida in programma domenica ore 15:30, per l'allenatore peloritano: "Us Roma è una buona squadra"

MESSINA – Il Messina Rugby, domenica alle ore 15:30, ospiterà all’Arturo Sciavicco di Sperone l’Us Roma. La gara è valida come seconda giornata del campionato nazionale di serie B, nella prima uscita stagionale i peloritani hanno perso sul campo del Cus Catania per 48-10.

In settimana i tecnici Nicola Alibrandi e Alessandro Miduri (allenatore della mischia) hanno lavorato per sistemare ciò che non ha funzionato. La formazione laziale sulla carta è forte, ma ci si aspetta una “maggior maturità e cattiveria quando necessita” spiega l’allenatore dei messinesi che precisa come la squadra stia affrontando un percorso di crescita.

Alibrandi: “Serve maturità e cattiveria quando necessario”

“Abbiamo avuto difficoltà a ritrovare il ritmo. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti che riguardano l’uno contro uno, il placcaggio ad esempio. Già a Catania nel secondo tempo – racconta Nicola Alibrandi – siamo riusciti a mettere apposto alcune cose. C’è comunque da lavorare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della gestione e distribuzione del gioco. Dobbiamo avere un pizzico di maturità e cattiveria in più quando il gioco lo necessita.

La squadra è ancora in una fase di costruzione e preparazione fisica. In vista della prossima sfida dobbiamo migliorare sotto gli aspetti di velocità. I ragazzi hanno capito quali sono stati gli errori contro i cugini di Catania. Noi puntiamo alla vittoria, ogni partita serve come test per migliorarsi. Ma soprattutto per fare punti e vincere, contro qualsiasi avversario”.

Sull’Us Roma prossimo avversario

“Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta e corretta per poter vincere, sicuramente l’Us Roma è una buona squadra, ha un buon pacchetto di mischia e sa lavorare intorno al raggruppamento. Giochiamo in casa e sarà importante riprendersi mentalmente dalla sconfitta della settimana scorsa. Dobbiamo proseguire nel nostro cammino di costruzione – conclude Alibrandi – che continuerà anche oltre questa stagione, in squadra abbiamo più della metà dei componenti che sono dei ragazzi, alcuni all’esordio in Serie B e contiamo di farli crescere”.

