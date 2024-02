Il Messina Rugby con due mete nel finale ribalta l’Unione Rugby Capitolina

Come la settimana precedente i neroscudati si complicano la vita a metà secondo tempo ma stavolta nel finale ottengono la vittoria

MESSINA – Vittoria per il Messina Rugby che fa sua una partita tirata contro l’Unione Rugby Capitolina. Nella 15ª giornata di Serie B i laziali hanno attraversato lo Stretto per sfidare i neroscudati allo “Sciavicco” di Sperone sotto pioggia e vento. Gli ospiti avevano una classifica migliore ed erano passati in vantaggio per 15-26 ma questo non ha intimorito capitan Rizzo e compagni che alla fine sono riusciti a prevalere ottenendo la sesta vittoria del proprio campionato e per la settima volta in stagione hanno ottenuto il punto di bonus per aver segnato almeno quattro mete.

La formazione allenata dal duo Alibrandi-Miduri sale a quota 35 punti e mantiene il settimo posto nel girone 4 di Serie B. Settimana prossima sfida in trasferta contro il Cus Catania fissata per il 3 marzo, gli universitari etnei seguono in classifica ai peloritani.

Messina Rugby – Unione Rugby Capitolina 29-26 (12-8)

Ottimo inizio del Messina Rugby che va subito a segno con Hasanoviq dopo neanche cinque minuti, Solano non trasforma. La replica dei laziali arriva dalla piazzola (5-3) con Proietti. Non ci saranno altri punti fino a quando non si arriva dentro gli ultimi cinque minuti del primo tempo. Meta di Durante al 28′, stavolta Solano aggiunge due punti, ma gli ospiti vanno a loro volta a segno a pochi minuti dall’intervallo con Aceto, senza trasformazione, e Messina Rugby che è avanti 12-8.

Nei secondi quaranta minuti iniziano meglio gli ospiti che segnano al 3′ passando a condurre il gioco (12-13) con Mirabella e vanno a segno due volte dalla piazzola con Buchalter, la replica di Solano tiene i padroni di casa nella scia dei laziali sul 15-19. Al 24′ sembra arrivare il colpo di grazia con la meta di Nocchi trasformata da Buchalter dall’Unione Rugby Capitolina per il 15-26. Ma capitan Rizzo suona la carica per i suoi e replica immediatamente appena un paio di minuti dopo e la trasformazione di Solano vale il 22-26. Non si accontentano i padroni di casa che continuano ad attaccare e sul finire del match arrivano nuovamente in meta con Dejean subentrato dalla panchina, sorpasso avvenuto e la trasformazione di Solano arrotonda il punteggio sul finale di 29-26.

Tabellino

Messina Rugby: Oudraogo, Irrera, Kese, Quaranta, Lo Giudice, Solano 9, Spadaro, Bianco, Vinci, Mangano Alberto, Tornesi, Hasanoviq 5, Maggio, Rizzo 5, Durante 5.

A disposizione: De Meo, Cafarelli, Fracassi, Mangano Davide, Longo, Dejean 5, Russo.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Unione Rugby Capitolina: Proietti 3, Aceto 5, Aquisti, Salvatori, De Lorenzis, Scaramuzzino, Adstrangelo, Nocchi 5, Pastore, Gentile, Marinangeli, Centrone, Mingoli, Mirabella 5, Benvenuti.

A disposizione: Sellani, Rossi, Allegrini, Castaldi, Astorri, Buchalter 8, Garzia.

Allenatore: Della Torre.

Arbitro: Antonio Santocono di Reggio Calabria.

Mete: 4-3. Trasformazioni: 3/4, 1/3. Calci piazzati: 1-3.

