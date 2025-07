Il Messina Rugby conferma il duo tecnico Alibrandi-Miduri

Inizia la stagione 2025/2026 per la squadra peloritana che milita in Serie B. Riccardo Solano nuovo team manager, preparazione col beach

MESSINA – Con l’inizio della stagione 2025/2026, il Messina Rugby festeggia un traguardo importante: dieci anni di attività. Un percorso fatto di passione, crescita e impegno, che si rinnova con l’avvio della nuova annata sportiva. Per il campionato nazionale di Serie B, la guida tecnica della Prima Squadra è stata confermata al duo Nicola Alibrandi (nella foto) e Sandro Miduri, garanzia di continuità e competenza. A supportarli sul piano fisico sarà ancora una volta Giorgio Blandino, confermato nel ruolo di preparatore atletico, mentre l’area medica continuerà a essere supervisionata dal dottor Fabio Salvador, punto di riferimento per l’integrità fisica degli atleti.

Le novità: team manager e beach

Una novità importante riguarda il ruolo di team manager, che per questa stagione sarà ricoperto da Riccardo Solano, subentrato ad Alessandro Santilano. Ad Alessandro, costretto a lasciare l’incarico per motivi professionali ma ancora attivo all’interno della società con altri ruoli, va il nostro più sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto nella scorsa stagione e un caloroso augurio per i suoi impegni futuri.

In attesa dell’inizio ufficiale del campionato, la squadra sta proseguendo la preparazione atletica prendendo parte a diverse tappe del Trofeo di Beach Rugby, attività utile a mantenere tonica la forma fisica e lo spirito di squadra durante l’estate. Con rinnovato entusiasmo e spirito di squadra, il Messina Rugby si prepara ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide, con l’obiettivo di onorare al meglio la decima stagione della sua storia sportiva.