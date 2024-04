Il Messina Rugby fa risultato pieno contro Perugia in rimonta

Nella 20ª giornata di Serie B arriva l'ottava vittoria. Quattro mete trasformate per Messina che ottiene anche il punto di bonus

MESSINA – Vittoria all’ultimo respiro per i ragazzi del Messina Rugby che hanno superato la penultima del girone Perugia. Nella 20ª giornata dopo aver chiuso il primo tempo in inferiorità numerica e sotto nel punteggio per 7-19, capitan Rizzo e compagni hanno cambiato marcia nei secondi quaranta minuti annichilendo gli avversari e operando il sorpasso nei minuti finali di gioco vincendo per 28-24.

Per la formazione peloritana si tratta dell’ottava vittoria in campionato e anche nella giornata di domenica sono arrivate le quattro mete che sono valse il punto di bonus, firmate Alberto Mangano, Dejean, Rizzo e Tornesi. Ad arrotondare sempre il punteggio le trasformazioni a segno di Solano che hanno pesato nell’economia finale della gara.

Perugia autrice di una comunque solida partita torna a casa con un punto del bonus offensivo avendo perso restando sotto break, meno di sette punti. Messina, con i cinque ottenuti, sale a quota 45 punti nel girone 4 di Serie B e settimana prossima andrà in trasferta contro l’ultima in classifica Benevento, non sarà l’ultima trasferta del campionato visto che il recupero contro l’Us Roma è stato rinviato in coda al campionato.

Messina Rugby – Perugia 28-24

Buon inizio del Messina Rugby con Alberto Mangano che si mette in proprio a va a segnare una bella meta su azione personale, la trasformazione di Solano arrotonda il punteggio sul 7-0. La reazione di Perugia arriva con la conquista di due piazzati che però Faina non riesce a convertire in punti, superata la metà del primo tempo Perugia mette alle strette i locali in mischia ordinata e al 22′ Tenerini dopo che la squadra ha più volte chiesto la mischia va a segno, trasformato da Faina per il 7-7. Buon momento per gli ospiti che dopo appena tre minuti vanno nuovamente a segno con Rossetti, ma la trasformazione non arriva, ma Messina insegue 7-12. I neroscudati continuano a soffrire e al 34′ restano anche in inferiorità numerica, giallo mostrato a Maggio con Perugia che ha costretto Messina nei propri ventidue. Sfruttando l’uomo in più Fialà va nuovamente in meta per gli umbri e la trasformazione di Faina arrotonda a 7-19 su cui si chiude il primo tempo. Reazione del Messina Rugby, anche se in inferiorità numerica: Solano appoggia col piede per Ouedraogo placcato a pochi metri dalla meta da Lucenti, poi ci prova in solitaria Kese.

Nel secondo tempo, con ancora quattro minuti da giocare in inferiorità, si fa rubare due touche in attacco, provano a passare dal piede di Solano ma l’apertura peloritana sbaglia il piazzato al 7′. All’11’ però arriva finalmente la meta con Dejean che finalizza una lunga fase offensiva peloritana, lucido una volta entrato in area di meta ad accentrarsi verso i pali rendendo più semplice la trasformazione di Solano (14-19). Nel momento migliore di Messina però arriva la quarta meta di Perugia che con Lucenti, abile a sfruttare il calcio del compagno di regia Bevagna, rimette dietro i peloritani, 14-24 con Faina che non trasforma. Nel finale prendono ritmo i padroni di casa che concretizzano una lunga fase di possesso con pazienza e sfruttando gli avanti, la maul va a segno e il capitano Rizzo si prende gli onori schiacciando il pallone in meta, Solano trasforma e Messina è dietro solo di tre punti (21-24). Nei minuti finali prova la reazione Perugia ma una grande difesa dei locali li respinge, così possono giocarsi nel finale la partita e arriva la meta di Tornesi quasi allo scadere, la trasformazione di Solano è importante perché porta Messina sul 28-24 e rende inefficace l’eventuale piazzato o drop degli ospiti che devono andare nuovamente in meta per vincere, ma sono ben controllati dai peloritani che non concedono nulla.

Tabellino

Messina Rugby: Dejean 5, Kese, Russo, Quaranta, Ouedraogo, Solano 8, Placanica, Spadaro, Vinci, A Mangano 5, Tornesi 5, Fracassi, Maggio, Rizzo 5, Hasanoviq.

A disposizione: Costa, Cafarelli, D Mangano, Bianco, Soffli, Longo, Irrera.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri. Preparatore atletico: Giorgio Blandino.

Rugby Perugia: Faina 4, Tenerini 5, Rossetti 5, Fialà 5, Balderi, Lucenti 5, Bevagna, Ceppolino, Gasparri, Bernardini, Carciani, Milizia, Caruso, D’Alva, Peter Rios.

A disposizione: Gomez Bas, Grossi, Vacca, Presciutti, Cianfrocca, Lopez, Bevagna.

Allenatore: Jose Leandro Poloni.

Mete: 4-4. Trasformazioni: 4/4, 2/4. Calci piazzati: 0/1, 0/2.

Arbitro: Cosimo Danilo Parisi di Catania.