Il Messina Rugby perde a testa alta contro Perugia, sette mete e bonus difensivo - Tempostretto

Nell'ultima partita dell'anno, in trasferta a Perugia e con molti giovani in campo, il Messina Rugby aggiunge due punti alla propria classifica

PERUGIA – Impegnato nell’ultimo turno del 2023 in trasferta a Perugia il Messina Rugby è andato incontro alla quarta sconfitta consecutiva. Prestazione comunque gagliarda per i rosanero del duo Alibrandi-Miduri che a differenza delle sfide precedenti sono rimasti in scia ai locali già dal primo tempo, cedendo poi nel finale per 47-41 in una partita che, per gli spettatori presenti, è stata sicuramente divertente da vedere.

Ad impreziosire la prestazione dei messinesi va tenuto conto che c’erano tanti giovani impegnati, i più piccoli in campo Radulescu e Rao classe 2006, Spadaro classe 2005 come mediano di mischia, Kese e Bianco classe 2003 rispettivamente nel ruolo di apertura e terza linea centro, quest’ultimo autore di due mete fondamentali nei minuti finali per ottenere il punto di bonus difensivo. In panchina anche tre 2005 Benkhalqui, Tramaglino, Lo Giudice per ovviare alle diverse assenze dei giocatori più esperti.

Le sette mete segnate, che portano la firma di Bianco e Irrera, per loro due doppietta, a cui si aggiungono le segnature di Quaranta, Durante e Rizzo, hanno permesso al Messina Rugby di ottenere il punto di bonus offensivo. Queste più le tre trasformazioni in mezzo ai pali di Rao hanno permesso anche di rimanere al di sotto dei sette punti di differenza dai padroni di casa e sono valse anche il punto di bonus difensivo. Una sconfitta lontano da casa che matura due punti per il Messina Rugby che sale a quota 19 punti in classifica e nella sosta natalizia si godrà l’ottavo posto nella classifica del girone 4 di serie B. I rosanero torneranno ora in campo il 14 gennaio 2024 in casa ospitando il Benevento, i campani al momento sono gli ultimi in classifica.

Perugia – Messina Rugby 47-41

La sfida si apre con la meta di Rossetti per i locali trasformata da Lopez a cui replica Rizzo al 10’ ma gli ospiti non trasformano. Nella parte centrale della sfida ancora a segno i locali con Faina, Vacca e Milizia ma Lopez trasformerà solo una delle tre segnature. Preciso due volte su due invece Rao che aggiunge i due punti aggiuntivi alle mete di Durante e Irrera. Nel finale ancora a segno Perugia con Faina, replica immediata allo scadere di Irrera. La prima frazione si chiude sul punteggio di 29-24.

Nei secondi quaranta minuti sembra badare più al sodo perugia che prende due piazzati con Lopez, mentre Messina risponde con le mete di Quaranta e Bianco, non trasformate, per il momentaneo 35-34. Quando si entra negli ultimi dieci minuti di gara in meta per i locali Grossi che si riporta oltre break con la trasformazione di Lopez, replica poco dopo Bianco e la trasformazione di Rao riporta vicinissima Messina (42-41) ma praticamente allo scadere la meta di Cintioli sancisce la vittoria perugina, ma la trasformazione che non arriva regala il punto di bonus difensivo ai peloritani.

Tabellino

Messina Rugby: Ouedraogo, Irrera 10, Doddis, Quaranta 5, Radulescu, Kese, Spadaro, Bianco 10, Vinci, Rao 6, Mangano, Hasanoviq, Cafarelli, Salvador, Durante 5.

A disposizione: Rizzo 5, Maggio, Pedullà, Benkhalqui, Tramaglino, Lo Giudice.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Rugby Perugia: Cintioli 5, Rossetti 5, Bernardini, Lopez 12, Tenerini, Faina 10, Bevagna F, Vacca 5, Presciutti, Carciani, Peter Rios, Milizia 5, Grossi 5, D’Alba, Caruso.

A disposizione: Lucarelli, Mucciaccio, Cianfrocca, Fialà, Mestriner, Zepparelli, Bevagna L.

Allenatore: Michele Fabiani.

