Il Messina Rugby sconfitto a Viterbo dalla vicecapolista

Il Lions Alto Lazio archivia la sfida nella prima mezz'ora. Punti peloritani per Quaranta e Rao, esordio in prima squadra per i giovani Costa e Briguglio

VITERBO – Trasferta complicata per il Messina Rugby che al campo “Sandro Quatrini” di Viterbo giocava la 19ª giornata del girone 4 di Serie B contro il Rugby Lions Alto. I laziali hanno archiviato la partita tra il 20′ e il 30′ del primo tempo con già in cassaforte il punto di bonus offensivo.

La formazione dei coach Alibrandi e Miduri è riuscita comunque ad andare a segno una volta con Quaranta, ma lo scontro non era certo contendibile con una squadra che occupa la seconda posizione in classifica nel girone. Inoltre assenze tra le file dei peloritani: mancavano l’esperto pilone Durante e Solano all’apertura, a sostituirlo il giovane Gabriele Spadaro che gioca in questo ruolo nell’under 18. Esordio in prima squadra per Costa, classe 2005, e Briguglio, classe 2006, i due sono subentrati a partita in corso.

Settimana prossima si torna in casa, all'”Arturo Sciavicco” di Sperone contro Perugia per la 20ª giornata di campionato e penultima sfida in casa. Gli umbri sono penultimi in classifica a 21 punti, i peloritani restano in settima posizione a 40 punti.

Lions Alto Lazio – Messina Rugby 54-10

Iniziano meglio i locali che vanno a segno con la meta di Marini al 7′ trasformata da Crinò. Risponde il Messina Rugby con il piazzato di Rao in mezzo ai pali, ma i laziali spingono sull’acceleratore e in una decina di minuti scavano il solco con le mete di Garbuglia, Lanzi e Scaglione, tutte e tre trasformate da Crinò. Alla mezz’ora arriva la prima e unica meta del Messina Rugby con Quaranta che viene trasformata da Rao, ma prima di andare al riposo segnano ancora i padroni di casa con Basili sempre trasformato da Crinò per il 35-10 del primo tempo. Nei secondi quaranta minuti a segno solo i Lions Alto Lazio che arrotondano la loro vittoria grazie alle mete di Fabbri, Paoletti e Spada, rovina le sue percentuali dalla piazzola Crinò che non trasforma la prima di Fabbri mentre a segno nelle altre due.

Tabellino

Lions Alto Lazio: Marini 5, Paoletti 5, Fabbri 5, Basili 5, Garbuglia 5, Crinò 14, Crescentini, Lanzi A, Santucci, Scaglione 5, Lanzi G 5, Spada 5, Raschi, Duri, Ferrilli.

A disposizione: Schirripa, Malagigi, Elvezia, Biagetti, Morgantini, Bruno.

Allenatore: Michele Belli.

Messina Rugby: Dejean, Kese, Russo, Quaranta 5, Ouedraogo, Gabriele Spadaro, Mastronardo, Gaetano Spadaro, Rao 5, Mangano A, Tornesi, Fracassi, Maggio, Rizzo, Hasanoviq.

A disposizione: Costa, Cafarelli, Mangano D, Soffli, Briguglio, Quaranta.

Allenatori: Nicola Alibrandi e Sandro Miduri.

Arbitro: Edoardo Pelliccioni di Roma.

