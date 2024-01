Il Messina Rugby sconfitto nel derby contro l’Amatori Catania

Partita tesa ed equilibrata al "Paolone". I padroni di casa si impongono ma il Messina Rugby ha provato generosamente a fare il risultato

CATANIA – Nella 12ª giornata del campionato di Serie B derby tra Amatori Catania e Messina Rugby. I padroni di casa fanno la voce grossa allo stadio “Benito Paolone” imponendosi per 19-13. Partita equilibrata, ma al tempo stesso tesa e spezzettata dai tanti falli con l’arbitro costretto a uscire tre cartellini gialli in tutti e 80 i minuti di gioco. L’Amatori Catania prevale per aver messo a segno più piazzati, ma anche per averne provati di più, in quanto Messina invece ha provato a cercare la meta in più occasioni venendo respinta molte volte fallosamente.

Alla fine quattro punti della vittoria vanno ai catanesi con un punto per i peloritani per il bonus difensivo, hanno perso con 7 o meno punti di svantaggio, che si aggiungono alla classifica del Messina Rugby ora a quota 25. Il derby era una buona occasione considerando la trasferta comoda e la posizione in classifica degli etnei che seguono nel girone 4. Prossima sfida per i neroscudati del duo Alibrandi-Miduri, tra due settimane l’11 febbraio, in casa contro l’Arechi, altra squadra che segue in classifica e che ha vinto in casa nell’ultimo turno contro il Benevento.

Amatori Catania – Messina Rugby 19-13

Inizia a segnare da subito punti Catania che al 2′ piazza con Borina, replica di Santilano per Messina al 9′ che non vuole lasciar scappare gli etnei che però con un altro piazzato si portano avanti 6-3. Già nel primo tempo tanti i falli fischiati nei 22 metri da entrambe le parti e l’arbitro chiama anche a colloquio i capitani per consigliare loro di limitare i falli. I peloritani vanno alla ricerca del bersaglio grosso ma la maul avanzante non va a segno, pallone tenuto alto dalla difesa etnea. A metà primo tempo, sfruttando un buco nelle maglie difensive del Messina a ridosso delle linea di meta, arriva la segnatura di Samperi che Borina trasforma (13-3). Messina reagisce immediatamente e va a giocare nell’angolo un vantaggio da posizione piazzabile che poi non sfrutta e perde palla. L’Amatori Catania invece quando attacca e subisce fallo decide di piazzare e si porta sul 16-3, nell’ultima azione del primo tempo Messina con vantaggio gioca in touche, la palla portata a terra dalla maul si scontra con la difesa di Catania che regge e sventa un’altra occasione da meta del Messina Rugby.

Nei primi minuti del secondo tempo arrivano i cartellini gialli, 10 minuti fuori per due atleti etnei mentre uno anche sventolato a Mirko Mastronardo. In questo lasso di tempo Borina prova due volte dalla piazzola, la prima fallisce, ma il secondo tentativo da posizione più ravvicinata va a segno per il 19-3. Sempre sfortunata Messina invece che va alla ricerca della meta e superata la linea l’arbitro dice che il pallone non è stato schiacciato, quando si entra negli ultimi dieci minuti di gioco, sfruttando l’ennesimo fallo in difesa di Catania, la battuta veloce permette a Durante di portare palla in area avversaria, Solano subentrato dalla panchina trasforma per il 19-10. Poco dopo ancora l’apertura messinese decide di calciare un piazzato tra i pali, punti fondamentali in quest’occasione intanto per mettersi sotto la differenza di sette che vale almeno il punto di bonus difensivo. Nel finale ultimo assalto dei neroscudati che affollano i 22 avversari e provano ad allargare il gioco verso la bandierina di destra, ma Irrera a pochi metri dalla meta non riesce a controllare l’ovale e la partita termina per 19-13.

Tabellino

Rugby Club Amatori Catania: Borina 14, Scinardo, Puglisi, Aiello, Calamaro, Scarpaci, Smiroldo, Palmieri, Cosentino, Zuccarello, Di Bella, Bonnici, Samperi 5, Angelica, Latino.

A disposizione: Russo, Jagic, Tiglio, Rosalia, De Maria, Finocchiaro, Schilirò.

Allenatore: Vincenzo Delfino.

Messina Rugby: Ouedraogo, Irrera, Kese, Quaranta, Pedullà, Santilano 3, Mastronardo, Tornesi, Vinci, Mangano, Fracassi, Hasanoviq, Maggio, Rizzo, Cafarelli.

A disposizione: Pandolfino, Durante 5, Bianco, Longo, Russo, Soffli, Solano 5.

Allenatore: Nicola Alibrandi.

Arbitro: Antonio Santocono.

Mete: 1-1. Trasformazioni: 1/1, 1/1. Piazzati: 4/5, 2/2.

Immagine in evidenza di Rosa Rizzo

