Il Messina Rugby torna al successo, vittoria piena contro l’Arechi

Quinta vittoria in campionato per il Messina Rugby e settima posizione nel girone 4 di Serie B. Il racconto dell'ultima partita disputata domenica allo Sciavicco

MESSINA – Il mese di febbraio inizia positivamente per il Messina Rugby. I neroscudati trovano la vittoria nella 13ª giornata del campionato di Serie B contro l’Arechi Salerno, punteggio finale di 37-17 che, grazie alle quattro mete segnate, permette agli uomini dei coach Alibrandi e Miduri di aggiungere cinque punti in classifica e salire a quota 30 nel girone 4. Sesta partita in stagione in cui il Messina Rugby ottiene il punto di bonus offensivo.

Sfida che dopo un primo tempo equilibrato, e condizionato da forte vento e pioggia, è andata nettamente dalla parte dei peloritani nei secondi quaranta minuti quando si è giocato con un buon clima, sole e assenza di vento. Grande prestazione al piede per Alessio Solano che mette a referto 17 punti (3 calci e le 4 trasformazioni). Torna alla vittoria la squadra peloritana che mancava dal 14 gennaio, poi due trasferte sfortunate in cui erano arrivate due sconfitte ed un solo punto. Prossimo impegno in programma per il Messina Rugby la sfida in trasferta contro il Colleferro che occupa in classifica la sesta posizione appena davanti ai neroscudati.

Messina Rugby – Arechi Salerno 37-17 (16-10)

Prima parte di gara molto tattica tra le due squadre col punteggio che si muove solo grazie ai punti dalla piazzola messi a segno da Solano nei primi quindici minuti di gioco. Sopra 6-0 la replica sempre calciando in mezzo ai pali di Cafasso, Solano alla mezz’ora rimette la distanza tra le due squadre. Nel finale la meta di Durante, arrivata da una touche dall’angolo, trasformata da Solano per il 16-3. Prima del fischio che manda le squadre all’intervallo c’è tempo di marcare per una coriacea Arechi che sorprende una distratta difesa peloritana con la battuta veloce di un vantaggio di Mario Giordano, la trasformazione di Cafasso riportando gli ospiti sotto break.

Nella ripresa del gioco viene fuori in modo dirompente la squadra allenata dal duo Alibrandi-Miduri. Nei primi venti minuti vanno in meta Rizzo, Russo e Irrera con grande facilità attraverso la maglie larghe della difesa salernitana. Il conto delle mete sale a quattro per Messina, sbloccato il punto di bonus offensivo, e le trasformazioni puntuali al piede di Solano valgono il massimo vantaggio dei padroni di casa sul 37-10. Nel finale Arechi ha una reazione d’orgoglio e segna un’altra meta con Jeremic trasformata da Cafasso che fissa il punteggio finale sul 37-17.

Tabellino

Messina Rugby: Ouedraogo, Irrera 5, Kese, Santilano, Russo 5, Solano 17, Mastronardo, Bianco, Vinci, Mangano, Tornesi, Hasanoviq, Cafarelli, Rizzo 5, Durante 5.

A disposizione: Pandolfino, De Meo, Campagna, Fracassi, Dejean, Mondello, Caporlingua.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri:

Arechi Salerno: D’Elia, Giordano Se, Diez Povina, Giordano Si., Liguori, Cafasso 7, Giordano M. 5, Civale, Pastore, Di Matteo, Vicedomini, De Simone, Cuomo, Sarcinelli, Tartaglione.

A disposizione: Tortora, Attianese, Porcaro, Jeremic 5, Musella, Brindisi, Caliendo.

Arbitro: Simone Pellicanò di Reggio Calabria.

Mete: 4-2 (1-1). Trasformazioni: 4/4, 2/2. Calci piazzati: 3/4, 1/1.

Immagine in evidenza Julia Merenda