Il Messina Rugby torna alla vittoria nel derby contro il Cus Catania - Tempostretto

Terza vittoria in cinque giornate per i rosanero del Messina Rugby. Le mete di Doddis e Ouedraogo più i piazzati di Solano decidono la sfida dello "Sciavicco"

MESSINA – Dopo due sconfitte consecutive il Messina Rugby reagisce a torna alla vittoria. In casa, all'”Arturo Sciavicco” di Sperone, i rosanero del duo Alibrandi-Miduri hanno ospitato il Cus Catania. Derby vinto, il secondo in stagione dopo l’esordio vittorioso contro l’Amatori Catania, per 28-23 nella quinta giornata del campionato. Vittoria, la terza in stagione, che aggiunge quattro punti alla classifica del Messina Rugby che sale a quota 15 piazzandosi al settimo posto in Serie B.

La sfida con il Cus Catania è stata equilibrata, il primo tempo si è chiuso sul 16-16, con le due squadre che molto accorte hanno spesso piazzato in mezzo ai pali: 13 punti di Solano al piede per Messina e sempre 13 di Nasello per il Cus Catania. La differenza l’ha fatta la meta in più messa a segno dai rosanero peloritani: due volte con Doddis e l’ultima quasi allo scadere di Ouedraogo. Nel prossimo incontro il Messina Rugby farà visita al Frascati Club in trasferta, formazione laziale che al momento è capolista imbattuta con quattro partite vinte e una pareggiata sulle cinque disputate.

Messina Rugby – Cus Catania 28-23

I primi punti della sfida arrivano per il Messina Rugby dal piede di Solano che piazza in mezzo ai pali. Al 6′ la replica degli etnei con la meta di Nicolosi trasformata da Nasello (3-7). La sfida prosegue equilibrata con Solano e Nasello che calciano ancora in mezzo ai pali due volte per parte e al 23′ il punteggio vede il Cus Catania mantenere il vantaggio sul 9-13. Al 27′ a segno il Messina che schiaccia in meta con Doddis, trasformato da Solano e i rosanero si riportano avanti nel punteggio 16-13, ma praticamente a tempo scaduto gli sforzi di replicare di Catania sono convertiti dal piazzato di Nasello che fa 16 pari.

Nel secondo tempo, dopo un quarto d’ora di equilibrio, sfonda e arriva in meta ancora con Doddis, stavolta non trasformato da Solano, per il 21-16. Replica quando si entra nell’ultimo quarto di partita il Cus Catania con Di Sano e Nasello trasforma per il sorpasso sul 21-23. Ma nel finale al 37′ la meta decisiva di Ouedraogo che grazie anche alla trasformazione di Solano fissa il match sul 28-23 finale.

Tabellino

Messina Rugby: Ouedraogo 5, Irrera, Kese, G. Santilano, Doddis 10, Solano 13, Mastronardo, Spadaro, Mangano, Tripodi, Hasanoviq, A. Santilano, Maggio, Rizzo, Durante.

A disposizione: Pandolfino, Cafarelli, Bianco, Fracassi, Vinci, Amanti, Ndung’u.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Cus Catania: Crocella, Nicolosi 5, Pagana, C. Leonardi, Zaia, Nasello 13, Giammario, Di Sano 5, Finocchiaro, Motta, Mammana, Giustolisi, Toscano, Artale, C. D’Arrigo.

A disposizione: E. D’Arrigo, Cambria, Panebianco, Maresci, Liotta, V. Leonardi, Pellegrino.

Allenatore: Giuseppe Costantino.

Mete: 3-2. Trasformazioni: 2/3, 2/2. Calcia piazzati a segno: 3-3.

