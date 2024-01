Il Messina Rugby torna alla vittoria, surclassato il fanalino di coda Benevento

Non c'era modo migliore per iniziare l'anno nuovo in Serie B. Partita mai in discussione in cui arriva pure il punto di bonus offensivo grazie alle otto mete segnate

MESSINA – Prestazione maiuscola del Messina Rugby che è tornato alla vittoria contro l’ultima in classifica Us Rugby Benevento. Teatro della sfida, la prima del nuovo anno, l’Arturo Sciavicco di Sperone che riassapora una vittoria dei peloritani dall’ultima in assoluto, che era arrivata proprio in casa, il 12 novembre scorso contro il Cus Catania. A differenza di quella volta il Messina Rugby trova ampiamente il bonus offensivo, otto mete in tutto, con la partita in cassaforte già dopo i primi quaranta minuti.

Rispetto alle ultime prestazioni, nonostante un avversario ultimo in classifica, gli atleti del duo Alibrandi-Miduri sono partiti con l’acceleratore premuto sin dai primi minuti distanziando gli ospiti ed evitando di complicare la sfida. Cinque punti aggiunti in classifica e ora il Messina Rugby si trova a 24 lunghezze in ottava posizione nel girone 4 di Serie B. Domenica impegno in trasferta, sarà l’ultima del girone d’andata, contro la capolista L’Aquila che viene da un pareggio 13-13 contro l’Us Roma Rugby.

Messina Rugby – Benevento 51-14

Iniziano subito con il piede sull’acceleratore i padroni di casa e sfiorano la meta con un bel passaggio di Bianco sottomano che libera la corsa di Doddis che non riesce a schiacciare in meta. Benevento pressato e concede vantaggio a Messina che lo sfrutta mandando in meta Cafarelli, segue la trasformazione di Rao che, dopo qualche minuto, calcia in mezzo ai pali un piazzato e aggiunge tre punti per il momentaneo 10-0. La seconda meta di Messina arriva su rimessa laterale, gli avanti si fermano a pochi centimetri dalla meta, ma il mediano di mischia Mastronardo segue da vicino l’azione, raccoglie il pallone e segna indisturbato, stavolta la trasformazione di Rao non arriva e si resta sul 15-0. A questo punto arriva la reazione di Benevento, che con un calcio va giocare nell’angolo e dopo la touche arriva in meta con Sannino, che trova un bell’angolo di corsa che sorprende la difesa messinese. Preciso dalla piazzola per la trasformazione Gianmaria Ciampa e il punteggio è 15-7. Il Messina Rugby reagisce immediatamente con la stessa moneta e da touche nell’angolo costruisce una maul avanzante chiusa dal capitano Rizzo che arriva in meta, la trasformazione da posizione defilata di Rao non va a segno. A tempo scaduto nella prima frazione non è ancora sazio il Messina Rugby che arriva ancora in fondo con la doppietta personale di Mastronardo, abile nell’ingannare la linea difensiva ospite e percorrere quasi indisturbato gli ultimi 22 metri di campo, la trasformazione di Rao chiude il primo tempo sul risultato di 27-7 con Messina che già ha conquistato il punto di bonus offensivo.

Nella ripresa il Benevento inizia mettendo pressione ai locali che devono risalire il campo da una touche sui propri 22. Ottima la corsa di Russo che supera la linea difensiva avversaria e poi passa il pallone a Kese che conclude il lavoro arrivando in meta. Trasformazione difficile vicino alla linea laterale per Rao che però centra i pali. Segue qualche minuto dopo la seconda segnatura personale di Rizzo, in fotocopia con la prima, da touche ancora una maul che avanza e il capitano che schiaccia nell’area di meta avversaria senza troppe difficoltà. La trasformazione di Longo, subentrato, non centra i pali e si resta sul 39-7. Come già nel primo tempo arriva la reazione ospite con la meta di Palomba che poi Ciampa trasforma. Continuano a spingere gli uomini di coach Alibrandi con Mazzitelli che rompe il placcaggio e da lì nasce l’azione che porterà. dopo qualche fase di gioco, alla meta di Santilano, Longo dalla piazzola non aggiunge i due punti. Nel finale tira i remi in barca il Benevento mentre vuole ancora segnare il Messina Rugby che trova l’ottava meta con Vinci, questa volta Longo trasforma e aggiunge i due punti che permettono ai padroni di casa di superare quota cinquanta per il 51-14 finale. Nei pochi minuti che restano il Benevento in possesso del pallone prova un ultimo attacco, ma il Messina Rugby si difende in modo ordinato prima di calciare fuori il pallone a tempo scaduto.

Tabellino

Messina Rugby 2016: Ouedraogo, Irrera, Kese 5, Russo Guglielmo, Doddis, Santilano 5, Mastronardo 10, Bianco, Vinci 5, Rao 9, Fracassi, Mangano, Cafarelli 5, Rizzo 10, Durante.

A disposizione: Pandolfino, Maggio, Benkhalqui, Mazzitelli, Longo 2, Spadaro, Pedullà.

Allenatore: Nicola Alibrandi.

Us Rugby Benevento: Russo Carmine, Musco, Ciampa Francesco, Sannino 5, Carandente, Ciampa Gianmaria 4, Chianchiano, Aversano, Russo Claudio, Pagnozzi, Palomba 5, Cioccio, Colantuono, Zollo, Tretola.

A disposizione: Ranaldo, Tavino, Cantone, Bocchino.

Mete: 8-2. Trasformazioni: 4/8, 2/2. Piazzati: 1-0.

Arbitro: Alessandro Angheloni di Reggio Calabria

