 Il Messina Volley conferma l'opposto Mondello: "Conquistiamo nuovi obiettivi"

Simone Milioti

mercoledì 10 Settembre 2025 - 11:30

La classe 2000 resta in maglia gialloblu, giocatrice a sua agio nella categoria dopo sette anni in Serie C


MESSINA – Nuova riconferma per il Messina Volley che, per la stagione di Serie C femminile 2025-2026, ufficializza la schiacciatrice peloritana, classe 2000, Giulia Mondello. Il martello del team del direttore generale Pietro Fazio veste la maglia giallo-blu dalla stagione 2013-2014, conquistando il titolo di Campione Provinciale Under 18 nel 2017-18 e il Campionato di Serie C nella stagione 2019-20. In queste stagioni ha dispuntato un campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, sette di Serie C e uno di Serie B2. Nella stagione 2020-2021 ha conquistato la promozione in Serie B2 giocando in prestito con La Saracena.

“Sono contenta di continuare a far parte del Messina Volley – dichiara la banda giallo-blu –. L’anno scorso è stato un anno positivo, però alla fine non siamo riuscite a raggiungere l’obiettivo prefissato. In questa nuova stagione cercheremo di dare il nostro meglio e di conquistare nuovi obiettivi. Spero che sarà un anno positivo, la squadra è cambiata sia come giocatrici che come staff e, anche se il campionato sarà molto difficile visto che si sono squadre con obiettivi importanti, noi metteremo in campo tutto noi stesse a cominciare dalla preparazione”.   

